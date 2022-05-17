Перечислены зарубежные названия автомобиля «Москвич»

В связи с планами по возобновлению на столичном заводе Renault выпуска легковых автомобилей «Москвич» «Мослента» рассказала об одной из самых удачных моделей этой марки и перечислила ее зарубежные названия. О переходе производства в собственность городского правительства стало известно в понедельник, 16 мая.

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Серийный выпуск заднеприводного седана «Москвич-408» начался в сентябре 1964 года. Пользующаяся успехом модель стала первой среди третьего поколения автомобилей бренда. Она отличалась более просторным салоном, обновленным кузовом и улучшенными ходовыми качествами.

«Москвич-408» был известен не только в СССР, но и в ряде западных стран. В Скандинавии он продавался под названием Moskvich Carat, во Франции — Moskvitch Elite, в Германии — Moskwitsch. В Великобритании советскую машину предлагали покупателям под изначальным наименованием Moskvich 408, в Финляндии были в ходу названия Moskvitsh или Elite.