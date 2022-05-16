Как в автосалонах обманывают покупателей подержанных авто

Покупка машины в автосалоне вовсе не является гарантией того, что продавец исполнит свои обязательства добросовестно. Эксперты перечислили пять распространенных схем, которые используют дилеры для обмана клиентов при продаже подержанных автомобилей.
Каждый автомобиль на вторичном рынке имеет историю обслуживания и эксплуатации. У одних машин она чистая, у других – заполнена штрафами, ДТП и другими неприятностями. Многие считают, что при покупке машины в автосалоне они покупают авто с проверенной и чистой историей, но это далеко не всегда так.
Не все комплектующие возможно продиагностировать самостоятельно при покупке автомобиля, пишет портал Car.ru. Например, если речь идет о пробитых катализаторах или сажевых фильтрах. Поэтому приходится верить, что транспорт прошел диагностику и готов к продаже.
Этот способ по-прежнему остается одним из распространенных. Небольшой пробег всегда выглядит привлекательно, а большая часть клиентов даже не сможет проверит правдивость заявленных данных, так как все грамотно стирается профессионалами.
Такие фирмы прибегают ко всем перечисленным выше схемам обмана. Более того, они могут продавать даже угнанные автомобили. Мошенники работают в одном помещении, вскоре меняя адрес расположения, а на их месте появляется совсем другая компания.
К заполнению документов следует подходить особенно внимательно. Даже в легальных автосалонах дилеры не прочь вписать в договор дополнительные опции, которые не оговаривались с клиентом.
С мошенничеством можно столкнуться не только при покупке, но и при продаже подержанного автомобиля. У злоумышленников на этот случай также припасено несколько популярных способов обмануть продавца.