Как в автосалонах обманывают покупателей подержанных авто

Покупка машины в автосалоне вовсе не является гарантией того, что продавец исполнит свои обязательства добросовестно. Эксперты перечислили пять распространенных схем, которые используют дилеры для обмана клиентов при продаже подержанных автомобилей.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Проблемная история

Каждый автомобиль на вторичном рынке имеет историю обслуживания и эксплуатации. У одних машин она чистая, у других – заполнена штрафами, ДТП и другими неприятностями. Многие считают, что при покупке машины в автосалоне они покупают авто с проверенной и чистой историей, но это далеко не всегда так.

Скрытые неисправности

Не все комплектующие возможно продиагностировать самостоятельно при покупке автомобиля, пишет портал Car.ru. Например, если речь идет о пробитых катализаторах или сажевых фильтрах. Поэтому приходится верить, что транспорт прошел диагностику и готов к продаже.

Скрученный пробег

Этот способ по-прежнему остается одним из распространенных. Небольшой пробег всегда выглядит привлекательно, а большая часть клиентов даже не сможет проверит правдивость заявленных данных, так как все грамотно стирается профессионалами.

Салоны-однодневки

Такие фирмы прибегают ко всем перечисленным выше схемам обмана. Более того, они могут продавать даже угнанные автомобили. Мошенники работают в одном помещении, вскоре меняя адрес расположения, а на их месте появляется совсем другая компания.

Документы

К заполнению документов следует подходить особенно внимательно. Даже в легальных автосалонах дилеры не прочь вписать в договор дополнительные опции, которые не оговаривались с клиентом.