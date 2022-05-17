Автоэксперт оценил перспективы возрождения «Москвича»

Основатель гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин поделился своим мнением касаемо перспектив выкупленного московского завода Renault правительством города. Напомним, что на этом предприятии теперь собираются начать производство машин под маркой “Москвич”.

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Эксперт считает, что даже если производство «Москвича» всё же будет налажено, вероятнее всего это будет какой-либо китайский автомобиль. При этом машина должна быть полностью электрической и современной. Поэтому такую модель ещё необходимо будет постараться найти на просторах КНР, ведь возрождать старые модели в прежнем виде бессмысленно.

Также специалист считает, что на первых этапах производства компания КамАЗ может оказать помощь предприятию специалистами и оборудованием, но у него отсутствует легковая линейка, поэтому полноценного сотрудничества также не получится.