Как защитить машину от насекомых и камней на трассе

Приближение летнего сезона означает появление на дорогах насекомых, которые разбиваются о кузов проезжающих мимо транспортных средств. Мыть автомобиль после каждой поездки - не самая простая задача. Но решить эту проблему всё же можно.

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Многие автомобилисты знакомы с ситуациями, когда сразу после мойки, выезжая на трассу, приходится сталкиваться с массой насекомых, которые врезаются в стекла и кузов. В результате ЛКП, которое еще недавно сверкало после мойки, становится грязным. Но если заранее позаботиться о защите кузова, даже такую проблему получится предотвратить. Если рассматривать народные средства, можно отметить использование малярного скотча. Им обклеивают переднюю часть капота, бампер, корпуса зеркал заднего вида. Как только транспорт добирается до финальной точки маршрута, скотч снимают и выбрасывают. Но такой вариант далек от идеала. Во-первых, это не эстетично. Во-вторых, можно повредить ЛКП, сдирая скотч.

Многие автомобилисты находят альтернативу, обмазывая переднюю часть специальным составом - например, автошампунем. Его следует сначала нанести на поверхность, а затем дать высохнуть. Проблема заключается только в том, что не все шампуни имеют способность высыхать. Полужидкий шампунь уже на первых километрах пути соберет такое количество пыли, которого хватит, чтобы полностью поменять цвет транспортного средства.

Если хочется защитить кузов автомобиля от камней, которые отлетают от колес, следует использовать “жидкий чехол”. Он образует на поверхности прочную пленку, которую можно смыть только на мойке струей воды высокого давления. Такие способы позволяют уберечь кузов машины от сколов и прочих незначительных повреждений.