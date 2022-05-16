Цель перехода в госсобственность активов автоконцерна Renault — поддержание важной отрасли и рынка труда. Такие решения следует принимать по каждой компании индивидуально, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Депутат считает, что передача активов компании государству и правительству Москвы стала результатом ухода автопроизводителя из России.

«Сегодняшняя ситуация, связанная с активами Renault, продиктована прежде всего необходимостью сохранять стратегические отрасли и сохранять рабочие места. Все политические и экономические решения, связанные с работой в Российской Федерации, не могут быть односторонними, только со стороны транснациональных корпораций. Эти решения должны идти встык и, что называется, рука об руку с решениями внутри России. Такой сегодняшний алгоритм апробируется, я думаю, это будет способствовать обеспечению условий функционирования и экономики, и того, чтобы люди, вовлеченные в этот бизнес, не потеряли источники доходов», — сказал парламентарий.

По словам Артема Кирьянова, Россия готова к любой реакции французской компании на национализацию.

Они могут отреагировать на это любым образом, но лучшая реакция на данном этапе — это просто признать ситуацию как состоявшийся факт



Артем Кирьянов

депутат Госдумы

Он также отметил, решения по другим крупным игрокам должны приниматься с учетом индивидуальных особенностей. При этом депутат затруднился оценить дальнейшую прибыльность компании.

Будем наблюдать за развитием ситуации. Мы никогда не были в таком процессе, может быть, этот кейс будет показательным



Артем Кирьянов

депутат Госдумы

Минпромторг объявил о переходе активов компании Renault в собственность государства. Долей автоконцерна в «АвтоВАЗе» будет владеть ФГУП НАМИ, а заводом «Рено Россия» — правительство Москвы. Обе сделки одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщила пресс-служба Минпромторга.

Теперь 100 процентов акций «Рено Россия» принадлежат столичному правительству. 67,69 процентов акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность России в лице ФГУП НАМИ, оставшиеся акции российского автопроизводителя останутся в руках госкорпорации «Ростех».

Выкупить свою долю в концерне Renault может в течение следующих шести лет, заявили в Минпромторге.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что на национализированном заводе в российской столице будет запущено производство «Москвичей», которые в дальнейшем должны стать электромобилями.

Renault объявила об уходе из России 23 марта, официальная причина — трудности с поставками комплектующих.

Доля Renault в «АвтоВАЗе» перешла в государственную собственность, сообщили в Минпромторге. Автопроизводитель передал свои активы Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту.

В Минпромторге заявили, что сделка по национализации активов Renault подразумевает возможность для иностранного концерна выкупить обратно свою долю в течение шести лет.

Ранее ТАСС писал, что долю может купить один из китайских автоконцернов или «Ростех», которому уже принадлежат 32% акций, но госкорпорация находится под санкциями, отмечали эксперты.

Renault оценил стоимость своих активов в России больше чем в 2 млрд евро. При этом сумма сделки, в рамках которой активы перейдут в собственность России, — рубль, говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.

На заводах «АвтоВАЗа» продолжат выпускать всю линейку автомобилей Lada. Также компания будет обслуживать автомобили Renault в России. Комментирует автоэксперт Игорь Моржаретто:

«НАМИ» — это формальные держатели пакета акций Renault, это порядка 70%. Почему выбран «НАМИ»? Профильный институт, у него статус ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие. То есть «Ростеху» нельзя было передать, поскольку он под санкциями, нужна была государственная организация. Хотя управлять будет не «НАМИ», в лучшем случае от «НАМИ» будет, условно говоря, председатель Совета директоров. У Renault была совместная разработка по нескольким моделям с «АвтоВАЗом» — XRAY, полностью это Renault, ну и Largus. Но платформа Largus и лицензия есть у «АвтоВАЗа». То есть понятно, что «АвтоВАЗ» будет выпускать собственные модели, свои разработки — это Granta, две «Нивы» — старую и новую. По поводу других моделей есть вопросы по комплектующим — это и Largus, и Vesta, потому что там большая доля комплектующих Renault. Кто будет поставлять, как будут поставлять, пока непонятно. Поставлялись и с других заводов, от других поставщиков Renault, из Румынии в частности. Пока спецоперация продолжается, никаких разговоров о возврате иностранных компаний в Россию нет».

Московский завод Renault перешел на баланс Москвы, на предприятии возобновят выпуск автомобилей под брендом «Москвич», это анонсировал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте:

«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников.

Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей.

Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти 100 лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». В 2022 году мы откроем новую страницу в истории «Москвича».

В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций завода Renault в Москве будут принадлежать правительству Москвы. Почти 68% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перейдут в собственность России в лице автомобильного института НАМИ. Оставшуюся долю сохранит «Ростех». Обе сделки уже получили одобрение ФАС России, отметили в Минпромторге.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности госкорпорации взять под контроль близкие по профилю иностранные компании, подлежащие национализации. Об этом он написал в своём Telegram-канале, прокомментировав объявление мэра Москвы о выкупе завода автоконцерна Renault. Он отметил, что на данных производственных площадках будет быстро налажен выпуск отечественной продукции.

Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения, — написал Рогозин.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город намерен забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в России максимального количества автокомпонентов.

Помимо этого, правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг. Это позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкций.

«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили», – заявил газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении производства автомобиля «Москвич».

«Я допускаю, что на территорию завода зайдет какой-то китайский бренд и под маркой «Москвич» будет выпускать свои автомобили. Специалисты из «КамАЗа» могут помочь с оборудованием и компетенциями, а легковую модель нужно будет найти на китайском рынке», – рассказал основатель гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт», автоэксперт Вячеслав Субботин.

Обсуждая перспективы «Москвича», эксперт заявил, что в первую очередь это должен быть современный электромобиль.

«Возрождать его в прежнем виде невозможно и не нужно. Машина с такими параметрами в условиях сегодняшнего дня – это просто телега», – подчеркнул он.

Субботин также оценил роль «КамАЗа» в судьбе нового «Москвича».

«На первом этапе «КамАЗ» может помочь техническими специалистами и подходящим оборудованием», – разъяснил эксперт. «Но у «КамАЗа» нет легковой линейки, поэтому нельзя говорить о какой-то масштабной помощи в данном проекте», – добавил он.

«Сам «КамАЗ» никогда не делал хороших легковых автомобилей. Качество оставляло желать лучшего, поэтому продавались они исключительно на внутреннем рынке. «КамАЗ» начинал сотрудничать с Mercedes-Benz, но, к сожалению, начинание не увенчалось успехом», – продолжил собеседник.

Эксперт также рассказал о том, как сделать «Москвич» мечты силами отечественного автопрома. «Начинать, конечно, нужно с людей, которые будут разрабатывать проект автомобиля. Самые лучшие в России специалисты сейчас работают на «ГАЗе», – заметил Субботин.

«Группа «ГАЗ» – единственная, кто в данной ситуации может помочь и специалистами, и оборудованием. Они выпускают очень конкурентную линейку на платформе next, а также легковой автомобиль – фургон «Соболь» в двух вариациях: «4х2» и «4х4», – рассказал он.

«Вместе с тем «ГАЗ» уже давно и успешно выпускает электромобили и продает их в Австрии. Мало того, они делают и автомобили-беспилотники. У предприятия есть всё необходимое для отечественного автомобилестроения, хоть оно и разработано на лучших образцах мирового автопрома», – добавил эксперт.

Субботин обратил внимание и на тот факт, что предприятие давно находится под санкционным давлением, поэтому они успели перестроиться и наладить производство внутри России.

«Теоретически и практически создать что-то новое в России сегодня может только «ГАЗ». Но, тем не менее, это мгновенно сделать нельзя. Потребуются годы», – резюмировал собеседник.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что принял решение забрать завод по производству автомобилей Renault на баланс Москвы и возобновить производство отечественных автомобилей под историческим брендом «Москвич».

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы», – написал Собянин в своем блоге.

Эксперты авторынка с воодушевлением восприняли эту новость.

«В эпоху своего расцвета «Москвич» был практически флагманом советского автомобилестроения, пока не появился АвтоВАЗ, – говорит технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов. – В то время лучше «Москвича» ничего не было. Он был на пике научно-технического прогресса того времени и был не хуже иностранных автомобилей. Доказательство этому, что «Москвич», участвуя в ралли Лондон-Сидней, финишировал в полном составе, не потеряв ни одной машины, а это удалось лишь четырем командам».

По словам автоэксперта, сейчас пока сложно предположить, каким мог бы стать новый «Москвич».

«Но тут есть два варианта. Берутся иностранные наработки, поскольку наши конструкторские бюро ничем подобным в последнее время не занимались, насколько известно. И на их основе строится автомобиль. Второй вариант – создание автомобиля с нуля. Такой автомобиль должен быть максимально близким к существующим аналогам бюджетного класса. Вроде Renault, Hyundai или Lada Vesta», – отмечает Рузанов.

«Самая большая проблема в том, что у нас нет большинства компонентов для создания современного автомобиля. Нет тех же электронных блоков. Собственно, и у АвтоВАЗа сейчас нет электронных блоков, которые делались за рубежом и сейчас к нам не поставляются», – говорит эксперт.

«Конечно, если мы перейдем на полное импортозамещение и у нас смогут делать собственные компоненты, которые будут хорошо работать, то проект может «выстрелить». В любом случае, это хорошая попытка, с учетом того, что у нас кроме УАЗа сейчас фактически нет собственного автопрома. Более того, любая попытка возродить собственный автопром уже хороша», – считает Рузанов.