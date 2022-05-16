Что означают буквы и цифры на канистрах с моторным маслом?

Попав в специализированный автомобильный магазин, неопытный покупатель может запутаться в хитрых буквенных и цифровых обозначениях на канистрах с моторным маслом. Как подобрать правильный продукт и прочитать кодовое "послание" производителей лубрикантов? Делимся ключевой информацией.

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Минералка, полусинтетика, синтетика

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Начнем с базового деления моторных масел на минеральные, полусинтетические и синтетические.

Лубрикант первой группы получают прямой перегонкой нефти и маркируют соответственно словом Mineral на канистре.

Полусинтетическая смазка в свою очередь маркируется словами Semi-Synthetic. Как и отражено в названии, речь здесь идет о смеси минеральной и синтетической смазки с большей долей минеральной основы (порядка 80%). Наконец, синтетика обозначается словами Sintetic или Fully Sintetic. В ее основе - смазка, синтезированная не напрямую из нефти, а из более сложных ее производных. Это наилучший, ну и самый дорогой смазочный продукт, способный долго сохранять свои свойства при экстремальных условиях.

Классификация по международным стандартам

Маркировка SAE. Эта аббревиатура отсылает к Ассоциации автомобильных инженеров США (SAE) и характеризует вязкость масла. К примеру, в комбинации 10W- 40 первая цифра характеризует минимальный показатель, при котором будет обеспечена смазываемость деталей, а вторая цифра характеризует вязкость масла уже на прогретом моторе.

Чтобы понять, при какой минимальной температуре будет обеспечиваться смазываемость, нужно из числа 35 вычесть первую цифру в обозначении (так называемое "правило 35"). Получается, что, к примеру, масло 5W40 обеспечит смазываемость при температуре - 30. От второй цифры в комбинации нужно при этом вычесть 5 и получить параметр высокотемпературной вязкости. Для примера - то же масло 5W40 будет пригодно к использованию при температуре до +35 градусов С.

Область применения масел в свою очередь классифицируется по API (American Petroleum Institute). Первая составляющая двухбуквенной комбинации - C или S (обозначает соответственно бензиновые или дизельные моторы). Если масло обозначено API SJ/CF - значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории. Вторая часть комбинации (например, в обозначении SN) - это латинские литеры, представленные в алфавитном порядке, от менее к более качественному. К примеру, если производитель рекомендует заливать лубрикант класса SN, то речь идет о масле для бензиновых моторов, в которые нельзя заливать смазку с допусками SA, SJ, SM или SL.

Маркировка АСEA - это классификация, принятая в 1995 году Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA). Последнее издание такой классификации предусматривает разделение масел на 3 категории и 12 классов:

A/B - бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов (A1/B1-12, A3/B3-12, A3/B4-12, A5/B5-12); C - бензиновые и дизельные двигатели с катализатором отработавших газов (C1-12, C2-12, C3-12, C4-12 и E - тяжелонагруженные дизельные двигатели (E4-12, E6-12, E7-12, E9-12).

Существует также классификация моторных масел по ILSAC (совместная система японской ассоциации JAMA и американской AAMA). На сегодняшний день официально стандартизированы 5 категорий ILSAC - GF-1, GF-2, GF-3, GF-4, GF-5, которые соответствуют классам по API. Их отличительная особенность состоит в том, что все масла здесь энергосберегающие и всесезонные. Такие лубриканты рекомендованы прежде всего японским и американским автомобилям. Самый современный на сегодня стандарт GF-5 (введен в 2010 году) предполагает усиленную защиту от высокотемпературных отложений в поршнях и турбонагнетателях, повышенный контроль над образованием шлама, улучшенную экономию топлива, совместимость с системами, работающими на топливе с содержанием этанола до E85.

Что касается масел отечественных производителей, они классифицируются по ГОСТ и разделяются на классы по вязкости и группам по эксплуатационным свойствам.

Стандартная маркировка применительно к моторным смазкам включает букву М (моторное), цифру или дробь, указывающую класс или классы вязкости, одну или две из первых шести букв алфавита, обозначающих область применения данного масла (А - для нефорсированных двигателей; Б - для малофорсированных двигателей; В - для среднефорсированных двигателей; Г - для высокофорсированных двигателей: Д - для высокофорсированных дизелей; Е - для малооборотных дизелей с лубрикаторной системой смазки). Затем может следовать индекс, обозначающий тип двигателя: 1 - бензиновый, 2 - дизельный. Если он отсутствует, это означает, что масло универсальное.

Фирменные допуски