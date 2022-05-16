Как снять авто с учета

Если вы продали ваш автомобиль, новый владелец машины должен поставить ее на учет в течение 10 дней после сделки. Однако если он не сделал этого, вам придется самому снять машину с учета. В противном случае вам могут приходить штрафы, выписанные на уже не принадлежащий вам автомобиль, и начисляться транспортный налог. Другие ситуации, когда необходимо снять машину с учета — утрата или угон авто, смерть владельца, ликвидация юрлица, за которым числилась машина, вывоз транспортного средства за границу или его утилизация, пишет Avilon.

Фото: ТАСС ТАСС

Нужна ли госпошлина за снятие машины с учета

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В общем порядке госпошлина за снятие машины с учета не взимается, однако ее придется заплатить, если, например, при утилизации авто владелец машины захочет оставить себе двигатель, элементы кузова и т. д. В этом случае понадобится выплатить 350 рублей, сообщает «Консультант».

Если же машину снимают с учета из-за переезда собственника, пошлина составит от 1600 до 2100 рублей (это стоимость транзитных номеров).

Как узнать, снял ли машину с учета новый владелец

Если вы продали машину, через 10 дней после сделки убедитесь, что она больше не числится за вами. Для этого можно воспользоваться сайтом «Госуслуги». Введите там VIN, номер кузова или шасси. В истории регистрационных действий вы увидите, когда была осуществлена регистрация транспортного средства, поясняет Autonews.

Как снять машину с учета

Заполните соответствующее заявление на «Госуслугах». Для это понадобится подтвержденная учетная запись. Снятие машины с учета осуществляется в разделе «Регистрация транспортного средства», пишет «Бробанк». Чтобы приступить к оформлению заявления, нажмите кнопку «Начать».

Затем ответьте на вопрос «Запросить сведения из реестра транспортных средств?» («Да» или «Нет»).

Выберите цель обращения — «Прекратить учет или снять с учета».

Затем ответьте на вопрос «По какой причине прекращается учет?»

После заполнения заявления отправьте его.

Дождитесь, когда в личном кабинете появится уведомление о снятии машины с учета. В случае, если снятие с учета автомобиля так и не произошло (или в других ситуациях, когда вам необходимо снять машину с учета), пошаговая инструкция такая:

Разумеется, для того, чтобы снять машину с учета, можно обратиться в подразделения ГИБДД. В этом случае вам понадобится заполнить заявление на месте. С собой нужно будет взять ваш паспорт, ПТС и СТС, пишет «Тинькофф Журнал».

После снятия машины с учета ездить на ней будет уже нельзя. В противном случае гаишники могут оштрафовать вас на 500-800 рублей, а за повторное нарушение — на 5000 рублей либо лишить прав на срок до трех месяцев. Платить транспортный налог после прекращения регистрации автомобиля не нужно.

ТАСС

Почему машину могут не снять с учета

Как правило, никаких проблем с этой процедурой не возникает. Однако вам могут отказать в снятии машины с учета, если на автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия от судебных приставов. Это означает, что владелец машины имеет долги, по которым было возбуждено исполнительное производство. Речь может идти даже о самой незначительной задолженности.

Если вам пришел отказ в прекращении регистрации автомобиля, проверьте себя в базе судебных приставов. Обнаружив там долг, погасите его и обратитесь к приставу, чтобы с вас были сняты ограничения.

Отказать в прекращении регистрации могут также из-за неправильно составленного договора купли-продажи.