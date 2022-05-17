Стоит ли приобретать китайскую автомобильную резину?

Многие продавцы автомобильных покрышек заявляют, что недорогая китайская резина не уступает более дорогим аналогам из Европы. Эксперты решили выяснить, так ли это на самом деле.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Валерий Матыцин/ТАСС

Первые китайские автошины появились в РФ в начале 2000-х годов. Тогда речь велась о некачественных и ненадёжных покрышках по доступным ценам. Несмотря на бюджетность, они не пользовались ажиотажным спросом у автомобилистов.

По заявлению экспертов, за последние года качество китайских шин значительно улучшилось. Между тем, была сохранена доступная цена. Это выгодно выделяет такой китайский продукт на современном рынке.

В сегменте производства автопокрышек, фирмы из КНР не стали изменять своей традиции и занимались простым копированием и использованием технологий японских, а также западных производителей.

Условно китайские автошины делятся на несколько определённых поколений, отличающихся качеством исполнения и применяемыми технологиями. Покрышки первой генерации начали появляться в начале 2000-х годов. Они не могли похвастаться хорошим качеством. Речь идёт о тяжёлой и быстро изнашиваемой резине. Её было тяжело балансировать. Протекторы не обеспечивали нормального сцепления с автодорогой.

В 2008 году начали появляться китайские покрышки 2-ой генерации. Во время их производства применялись современные технологии. Эта резина стала более качественной. В ней решили воспользоваться износоустойчивым протектором. Такие шины могли служить от 5-ти лет и больше. С улучшением качества начал расти ценник такой продукции. Данная резина по стоимости предпочтительней европейских и российских брендов, но всё равно далека от низких цен китайских шин 1-ой генерации.