Всегда ли нужно менять зимние шины на летние

Несмотря на то, что весна почти подходит к завершению и уступает свое время летнему сезону, некоторые автомобилисты так и не сменили покрышки у транспортных средств. Традиционно данной процедурой начинают заниматься именно в весенний сезон. Но такого решения придерживаются далеко не все водители в России. Некоторые машины так и остаются с зимней резиной.

Фото: Car.ru Car.ru

Еще совсем недавно новостные ленты пестрили публикациями о введении в России запрета на эксплуатацию зимних покрышек в летний сезон. Действительно, в этом можно опираться на пункт 5.5 Приложения 8 к техническому регламенту таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”. В нем установлено, что эксплуатация транспортного средства с зимними шинами, укомплектованными шипами противоскольжения, запрещается в летний сезон - в июне, июле и августе.

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Как можно отметить, запрет распространяется только на шины с шипами. Если же речь идет о нешипованных, фрикционных покрышках, летом их можно эксплуатировать без опасений - никакого наказания за это не предусмотрено. Если копнуть еще глубже, можно понять, что даже с шипованными шинами летом не должно возникать никаких трудностей. Дело в том, что в ПДД до сих пор не прописано никакого запрета. По этой причине и в КоАП РФ нет соответствующего наказания.

Считается, что использование шипованной резины летом имеет свои негативные последствия - худшее сцепление с дорогой, увеличение тормозного пути, ускоренный износ самой резины. Несмотря на это, на дорогах все еще можно встретить машины, которые цокают шипами по асфальту.

Объясняется такой подход разными причинами. Во-первых, дело может быть в низких доходах граждан - нет возможности приобрести новый комплект покрышек. Второе объяснение - ресурс зимней резины подходит к концу, и еще один сезон она не проживет, поэтому автомобилист решает использовать ее до полного износа.