Стоит ли менять Priora на Vesta?

Когда отечественный производитель АвтоВАЗ вывел на рынок модель Lada Vesta, покупатели столкнулись с вопросом - сможет ли этот автомобиль заменить собой Priora. Компания не спешила снимать данную модель с производства. Меньшая стоимость Priora способствовала увеличению покупательского спроса. Рассмотрим, стоит ли менять Lada Priora на Vesta в современных условиях.

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Новое на рынке всегда воспринимается с трудом, особенно, если речь идет о транспортных средствах. Lada Priora годами завоевывала собственный статус, поэтому о ней уже сформировалось мнение. Но Lada Vesta стала статусным автомобилем, который стоял в одном ряду с европейскими конкурентами.

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В 2016 году производитель начал выпускать модель в разных типах кузова. Это были универсалы и хэтчбеки. Но от такой идеи в скором времени решили отказаться. В 2019 году семейство Lada Vesta пережило крупное обновление. Производитель поменял некоторые детали, что позволило улучшить эксплуатационные показатели. Главное преимущество - ряд полезных опций. В их число входит электропривод зеркал заднего вида, электроподогрев руля, противотуманные фары с подсветкой, ограничители дверей и стеклоочистители со щетками бесконтактного типа.

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Lada Priora, хоть и уступает своему конкуренту, тоже имеет преимущества: привлекательность, яркость современной оптики, функциональная панель приборов, качественная отделка, надежный мотор и система безопасности с подушками.

Но так как речь идет об автомобиле в большом возрасте, он имеет свои недостатки. Силовой агрегат со временем теряет мощность, начинает нестабильно работать. Могут нарушаться функции ГРМ. Из строя часто выходят датчики. Главный недостаток Lada Vesta - необходимость искать запчасти для ремонта. Не всегда они есть в наличии. Кроме того, автомобиль демонстрирует более высокий расход топлива.

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От владельцев поступает большое количество жалоб на сбои в электронике мотора и коробке передач - нестабильность холостого хода, плавающие обороты мотора, толчки КПП, падение тяги во время обгона.

И Lada Priora, и Lada Vesta - проверенные российские автомобили, которые просты в управлении и обслуживании. Модели создавались под условия российских дорог, поэтому водителям легко привыкать к рулю. Менять Priora на Vesta нужно только в том случае, если важна технологичность.