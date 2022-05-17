Депутат предложил лишать прав пожизненно за 100 штрафов

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за многократные нарушения ПДД после смертельной аварии с Porsche Cayenne на ТТК в Москве. Выяснилось, что виновник ДТП только за 2022 год нарушил правила более 260 раз. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что автомобилистов, нарушивших скоростной режим 100 раз в течение одного года, необходимо лишать прав пожизненно.
«Основной процент дорожных происшествий – это превышение скорости. Поэтому, я считаю, что нужно, если большое количество штрафов, ограничить количество штрафов, которые, например, лишают прав на какое-то время. Это надо рассматривать со всех сторон, с учетом экспертного сообщества, а потом уже принимать решения в качестве закона. Если у человека под сто штрафов за год, лишать его прав пожизненно. Тут человек себя сам отправил раньше времени. Государство должно беспокоиться и о том, чтобы люди сами не чудили. Должны ограничивать такие вещи. Поэтому я считаю, это вполне разумная инициатива, по количеству штрафов лишать прав, особенно однородных нарушений, как здесь, нарушение скоростного режима», — сказал он.
Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 1-м Кожуховском проезде в Москве. 30-летний водитель кроссовера Porsche Cayenne протаранил металлическое ограждение, после чего машина перевернулась. Водитель от полученных травм погиб на месте, три пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения. В Госавтоинспекции сообщили, что погибший водитель за 2022 год получил более 260 штрафов за превышение скорости — все они были оплачены.