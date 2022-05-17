Депутат предложил лишать прав пожизненно за 100 штрафов

«Основной процент дорожных происшествий – это превышение скорости. Поэтому, я считаю, что нужно, если большое количество штрафов, ограничить количество штрафов, которые, например, лишают прав на какое-то время. Это надо рассматривать со всех сторон, с учетом экспертного сообщества, а потом уже принимать решения в качестве закона. Если у человека под сто штрафов за год, лишать его прав пожизненно. Тут человек себя сам отправил раньше времени. Государство должно беспокоиться и о том, чтобы люди сами не чудили. Должны ограничивать такие вещи. Поэтому я считаю, это вполне разумная инициатива, по количеству штрафов лишать прав, особенно однородных нарушений, как здесь, нарушение скоростного режима», — сказал он.