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1 час назад

Новости автомира: Депутат Колесник предложил лишать прав пожизненно за 100 штрафов в год

Газета.Ru

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за многократные нарушения ПДД после смертельной аварии с Porsche Cayenne на ТТК в Москве. Выяснилось, что виновник ДТП только за 2022 год нарушил правила более 260 раз. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что автомобилистов, нарушивших скоростной режим 100 раз в течение одного года, необходимо лишать прав пожизненно.

Депутат предложил лишать прав пожизненно за 100 штрафов
Фото: ТАССТАСС

«Основной процент дорожных происшествий – это превышение скорости. Поэтому, я считаю, что нужно, если большое количество штрафов, ограничить количество штрафов, которые, например, лишают прав на какое-то время. Это надо рассматривать со всех сторон, с учетом экспертного сообщества, а потом уже принимать решения в качестве закона. Если у человека под сто штрафов за год, лишать его прав пожизненно. Тут человек себя сам отправил раньше времени. Государство должно беспокоиться и о том, чтобы люди сами не чудили. Должны ограничивать такие вещи. Поэтому я считаю, это вполне разумная инициатива, по количеству штрафов лишать прав, особенно однородных нарушений, как здесь, нарушение скоростного режима», — сказал он.

Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 1-м Кожуховском проезде в Москве. 30-летний водитель кроссовера Porsche Cayenne протаранил металлическое ограждение, после чего машина перевернулась. Водитель от полученных травм погиб на месте, три пассажира с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения. В Госавтоинспекции сообщили, что погибший водитель за 2022 год получил более 260 штрафов за превышение скорости — все они были оплачены.

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