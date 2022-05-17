Автоэксперты рассказали о дальнейшей судьбе завода Renault

На национализированном заводе Renault в Москве можно выпускать обновленные модели электромобилей российского производства. Такое мнение высказал «360» автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что на заводе собираются запустить производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».

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Славнов отметил, что помимо «Москвича» можно будет развивать бренды Lada и «Ока». «По поводу «Москвича» не уверен, но концептуальные модели электромобилей на базе Lada уже были, и довольно-таки много. И «Ока» даже есть электромобильная», — указал он.

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Эксперт пояснил, что на заводе Renault «Автофрамос» можно запустить обновленные модели электромобилей, однако по закону в течение шести лет менять оборудование нельзя. «На заводе «Автофрамос» можно делать все что угодно. Но, опять же, такой нюанс: в течение шести лет они могут выкупить. То есть если брать сейчас юридически и по закону, то в течение шести лет мы ничего не можем менять. Мы сможем собирать только на том оборудовании, которое есть», — пояснил он.

Автоэксперт Петр Шкуматов заявил «Общественной службе новостей», что наладить сборку электромобилей можно только при сотрудничестве с Китаем. Если закупать машинокомплекты в КНР и собирать в РФ, то это вполне реально, считает он. «Если договориться, например, с Китаем, где самый большой мировой рынок электромобилей, думаю, можно наладить сборку», — сказал Шкуматов.

В интервью радио Sputnik президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предположил, что после передачи собственности Renault — «АвтоВАЗ» может ждать вынужденный простой либо будет принято решение возродить Lada Granta. ««АвтоВАЗ» ждет вынужденный простой. Время этого простоя будет определяться стратегией, которую выберет для себя автомобильный гигант. Это или будет поиск нового зарубежного партнера, например, в Китае, или мы будем пытаться возрождать автомобили из ушедшей эпохи типа Lada Granta», — указал он.

«Москвич» имеет славную историю и пользуется известностью не только на Родине, но и за рубежом. В разговоре с «Мир 24» коллекционер Юрий Урюков напомнил, что советский народный автомобиль побеждал в международных ралли. Машина была выносливой, неприхотливой и недорогой, отметил он.

«Это была гордость, потому что именитые немцы — Mercedes, Porsche — ломались, не доходили до Австралии, а у «Москвича» это получилось. В 1970 году мы завоевали уже третье место в командном зачете — это была уже очень серьезная заявка, на самом деле было чем гордиться», — сообщил он.