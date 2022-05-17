Что делать, если вы купили машину в залоге

При покупке автомобиля на вторичном рынке существует много рисков. Например, приобретенная вами машина может оказаться в залоге у банка. Это возможно, если прежний владелец покупал авто в кредит и не погасил долг, а также если он заложил автомобиль при получении какого-либо другого займа. Если данный кредит не погашается, банк может обратиться в суд, и авто будет конфисковано для погашения задолженности. В этом случае новый владелец рискует остаться без автомобиля, несмотря на то, что он ни в чем не виноват.

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Проблема сделок купли-продажи подержанных машин заключается в том, что продавец не обязан предоставлять каких-либо справок об отсутствии залога. Поэтому покупателя транспортного средства может ожидать сюрприз, пишет car.ru.

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Что делать, чтобы не купить заложенный автомобиль

Разумеется, лучший способ решения проблемы — избежать ее появления. Автомобиль, который вы собираетесь приобрести, нужно до сделки проверить на юридическую чистоту. Особенно это касается машин возрастом не более трех лет. Дело в том, что автокредиты часто выдаются именно на три года. Горе-владельцы, которые не могут рассчитаться с долгом, порой пытаются продать машину и скрыться, рассказывает "Автокод".

Узнать, не находится ли машина в залоге, можно в реестре залогового имущества. Для этого необходимо ввести данные на сайте.

Вы можете также получить у нотариуса выписку из реестра. Это поможет, если информация о залоге появится в государственной базе уже после заключения договора купли-продажи автомобиля. В этом случае вы сможете доказать, что не знали о залоге заранее, советует mos.ru.

Нужно также обратить внимание на паспорт транспортного средства (ПТС). Этот документ должен быть оригиналом, а не дубликатом. Банк, в залоге у которого находится машина, часто оставляет подлинник у себя, а владелец, желающий продать машину обманным путем, получает второй экземпляр.

Что делать, если вы все же приобрели машину в залоге

Первый способ решения проблемы — найти недобросовестного продавца и попробовать договориться с ним. Однако это вряд ли сработает: заложенные авто продают как раз для того, чтобы отделаться от своих обязательств. Бывший владелец, скорее всего, не будет выходить на связь.

Если вам все же удастся найти нечестного продавца, попросите его вернуть деньги в обмен на машину либо погасить долг. В случае неудачи остается второй вариант решения вопроса — доказать свой статус добросовестного покупателя через суд.

Согласно Гражданскому кодексу, залог прекращается в том случае, если новый владелец не знал о его факте. Чтобы выиграть такое дело, лучше обратиться к адвокатам. В качестве доказательств в суде могут быть использованы ПТС, в котором нет записей о правах других лиц на машину, и договор купли-продажи, где указано, что автомобиль не находится в залоге. Еще один аргумент в вашу пользу — выписка из реестра залогового имущества, о которой также говорилось выше.