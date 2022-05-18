«Наш» Duster: каким будет французский кроссовер под маркой Lada

Один из самых популярных кроссоверов на российском рынке, Renault Duster, в скором времени может «прописаться» на АвтоВАЗе, причем выпускать его будут под маркой Lada. У АвтоВАЗа уже есть лицензия на сборку такого автомобиля, а вот как он будет выглядеть — пока неизвестно. Специально для Quto.ru дизайнер Никита Чуйко представил, каким будет «наш» Duster: скорее всего, изменения сведутся к замене шильдиков, как это в свое время произошло с Niva, когда она перестала быть Chevrolet и стала Lada.

Фото: © Quto.ru / Никита Чуйко © Quto.ru / Никита Чуйко

До недавнего времени Duster производили на заводе «Рено Россия» в Москве, но теперь это предприятие перешло на баланс города. При этом выпуск автомобилей Renault был остановлен еще в марте: помимо Duster там собирали кроссоверы Arkana и Kaptur (об их судьбе пока не сообщается).

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Днем ранее стало известно, что у АвтоВАЗа имеется лицензия на производство Duster второго поколения, который продается в России с лета 2021 года. То есть у российского автогиганта есть возможность организовать выпуск модели под собственной маркой на своих мощностях, например, на заводе в Тольятти, где уже собирают вседорожники семейства Niva.

Quto.ru / Никита Чуйко // Единственным изменением в салоне станет появление логотипа Lada на руле

Слухи о том, что производство Duster перенесут на АвтоВАЗ, ходили еще в 2020 году, перед запуском модели второго поколения. Дело в том, что все элементы шасси и кузовные детали для кроссовера производили в Тольятти, и перенос финальной сборки модели на мощности АвтоВАЗа называли логичным решением.

Впрочем, это предположение оказалось неверным и в январе 2021 года новый Дастер все же встал на конвейер московского завода «Рено Россия», где его и делали до марта 2022 года.

Quto.ru / Никита Чуйко

О «новой жизни» Duster под маркой Lada официально ни АвтоВАЗ, ни Renault пока не высказывались. Тем не менее, возможность выпуска такой модели есть: по версии Никиты Чуйко, кроссовер лишь сменит шильдики французской марки на «вазовскую» ладью, а в остальном останется прежним.

Логично предположить, что для модели придумают другое название, так как права на торговый знак Duster принадлежат Renault. Например, «наш» Дастер может стать Нивой, которая будет позиционироваться АвтоВАЗом как обновление или даже новое поколение отечественного внедорожника.

Niva уже приходилось менять шильдики. Это произошло несколько лет назад, после того, как АвтоВАЗ и General Motors заключили сделку о консолидации своего совместного предприятия, — тогда отпала необходимость использовать бренд Chevrolet, под которым модель выпускалась с 2002 года.