Какие проблемы могут возникнуть с электромобилем и как с ними справиться

Электрокары со временем могут полностью вытеснить с дорог общего пользования автомобили с ДВС. Но пока в России такие машины являются редкостью. У автомобилистов в стране нет опыта владения транспортными средствами с электромоторами. Еще меньше знаний в области того, как поступать с автомобилями в нештатных ситуациях.
Электрокар в ДТП. Как и любой другой транспорт, этот может попадать в аварии. Сомневаться в безопасности не стоит - конструкция современных электромобилей рассчитана на большие нагрузки. Если батарея находится под полом, при боковом ударе ее корпус может обеспечить дополнительную защиту от деформации. Проводка тоже имеет дополнительную защиту - механическую и электронную. Она предотвращает удар током, даже если будет частично разрушена изоляция.
Садится батарея. Порой автомобилист не может правильно рассчитать, на какое время хватит заряда батареи, поэтому машина может встать на дороге в самый неожиданный момент. Но предотвратить такую проблему можно. Во-первых, следует отключить лишние потребители энергии - подсветка салона, мультимедиа, подогрев. Во-вторых, потребуется включить режим экономии энергии, который предусматривается у большинства современных электрокаров. Во время движения следует избегать резких разгонов.
Если автомобиль полностью разрядился, самым очевидным выходом является вызов эвакуатора до ближайшей АЭС или дома. Второй вариант - буксировка транспортного средства. Но для этого потребуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации. В некоторых случаях производители запрещают тянуть машину на тросе.
Электрокар не заводится. Могут происходить и такие ситуации, когда автомобиль совсем отказывается от работы. В таком случае может быть разряжена основная батарея. Самая распространенная причина - разряд 12-вольтового аккумулятора, который отвечает за диагностику системы перед стартом.
Автомобиль застрял. Электрокар, как и обычный транспорт с ДВС, может застрять в грязи или снегу. В таком случае можно использовать привычный порядок действий. Существует только 2 исключения. Во-первых, не получится выехать на электромобиле в раскачку. Во-вторых, лучше не пытаться ползти на пузе, так как это может нанести вред батарее.
Электрокар залило водой. Как известно, вода и электричество - сочетание крайне опасное. Однако в процессе проектирования транспорта производитель рассматривает все возможные риски, в том числе мойку под высоким давлением и реки на пути. Кратковременное воздействие влаги не нанесет никакого вреда, так как все соединения и проводка надежно изолированы.
Эксплуатация электрокара имеет свои особенности. Некоторые трудности решаются, как и в случае с автомобилями с ДВС, но есть и исключения.