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4 минуты назад

Проекция на лобовое стекло: как это работает и нужна ли такая технология

Car.ru

Проекция на лобовое стекло автомобиля – современная технология, которая в наши дни присутствует уже не только на премиальных моделях. Тем не менее разработка HUD не нова, она пришла в автомобильную сферу из авиации, где использовалась для наведения прицела. Узнаем, для чего используется эта технология.

Проекция на лобовое стекло: нужна ли такая технология
Фото: Car.ruCar.ru

Впервые систему HUD (Head-up Display) в монохромном исполнении применили на седане Oldsmobile Cutlass Supreme еще в 1988 году. Затем появились цветные версии, которые сначала устанавливали только в премиальные авто.

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Изображение выводится на лобовое стекло, также это может быть и выдвижной прозрачный дисплей. Положение картинки настраивается в более удобном для обзора положении. Основой экрана обычно является прозрачная пленка, которую клеят на стекло.

Водитель получает следующую информацию об авто:
  • Скорость.
  • Количество оборотов двигателя.
  • Температурные показатели охлаждающей жидкости.
  • Объем топлива.
  • Распознание дорожных знаков.
  • Работа аудиосистемы.
  • Данные об имеющихся неисправностях.

На экране даже можно проложить маршрут с указанием дорожных знаков. Водителю не придется отвлекаться от дороги, чтобы получить необходимые данные.

В дальнейшем система будет усовершенствована, появится опция дополненной реальности, подключена электроника автомобиля, которая сможет анализировать окружающую обстановку. А затем с помощью HUD можно будет налаживать контакт с другими машинами, а также с инфраструктурой. Система сможет получать оперативные данные о ситуации на дороге.

Технология нового поколения AR-HUD работает на основе голографии, применяются оптические волноводы, источником света выступают светодиоды и лазеры. Картинку при необходимости можно растянуть на все стекло.

В настоящее время есть более бюджетный вариант, который можно получить с помощью гаджетов, используя специальное приложение. Смартфон располагают над приборной панелью. Однако полученное таким образом изображение не отличается высоким качеством, не учитываются при этом условия освещения.

Все виды проекторов можно распределить на несколько типов:
  • Классический проектор представляет собой небольшой прибор. В этом формате нет возможности регулировки интенсивности света.
  • Мультимедийный формат оснащается звуковым датчиком, здесь уже можно регулировать яркость дисплея и громкость.
  • Проектор-навигатор – более дорогой вариант, отличающийся большими размерами, информация поступает на лобовое стекло, данные идут от спутников от системы GPS.
  • Проектор с видеорегистратором позволяет записывать в процессе движения.
Car.ru

Полезность данной технологи зависит от чувства меры как ее создателей, так и пользователей. Чтобы визуализация была идеальной, без искажений, на стекле не должно быть трещин и грязи. Необходимость такого устройства каждый определяет для себя самостоятельно.

Автоэксперт,Oldsmobile Cutlass,Oldsmobile,
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