Проекция на лобовое стекло: нужна ли такая технология

Проекция на лобовое стекло автомобиля – современная технология, которая в наши дни присутствует уже не только на премиальных моделях. Тем не менее разработка HUD не нова, она пришла в автомобильную сферу из авиации, где использовалась для наведения прицела. Узнаем, для чего используется эта технология.
Впервые систему HUD (Head-up Display) в монохромном исполнении применили на седане Oldsmobile Cutlass Supreme еще в 1988 году. Затем появились цветные версии, которые сначала устанавливали только в премиальные авто.
Изображение выводится на лобовое стекло, также это может быть и выдвижной прозрачный дисплей. Положение картинки настраивается в более удобном для обзора положении. Основой экрана обычно является прозрачная пленка, которую клеят на стекло.
На экране даже можно проложить маршрут с указанием дорожных знаков. Водителю не придется отвлекаться от дороги, чтобы получить необходимые данные.
В дальнейшем система будет усовершенствована, появится опция дополненной реальности, подключена электроника автомобиля, которая сможет анализировать окружающую обстановку. А затем с помощью HUD можно будет налаживать контакт с другими машинами, а также с инфраструктурой. Система сможет получать оперативные данные о ситуации на дороге.
Технология нового поколения AR-HUD работает на основе голографии, применяются оптические волноводы, источником света выступают светодиоды и лазеры. Картинку при необходимости можно растянуть на все стекло.
В настоящее время есть более бюджетный вариант, который можно получить с помощью гаджетов, используя специальное приложение. Смартфон располагают над приборной панелью. Однако полученное таким образом изображение не отличается высоким качеством, не учитываются при этом условия освещения.
Полезность данной технологи зависит от чувства меры как ее создателей, так и пользователей. Чтобы визуализация была идеальной, без искажений, на стекле не должно быть трещин и грязи. Необходимость такого устройства каждый определяет для себя самостоятельно.