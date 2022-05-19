Автохлам: что делать, если во дворе годами стоит брошенная машина?

«Если во дворе долгое время стоит старый автомобиль, то предпринять необходимые меры (убрать его) может только администрация того населенного пункта, где он находится. На данный момент не во всех городах и регионах России имеются законы, регулирующие данный вопрос. Чтобы узнать наверняка, можно в любом случае подать заявление в администрацию, описав подробно, что за автомобиль и где именно он стоит», – говорит юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Кирилл Резник.