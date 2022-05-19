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3 часа назад

Что такое автохлам и что делать, если в вашем дворе годами стоит брошенный автомобиль?

Мир24

Чей-то старый автомобиль стоит в вашем дворе годами на одном и том же месте. Он уже заржавел и начал рассыпаться, но никто его не забирает. Знакомая ситуация? Рассказываем, что делать, если вам мешает автохлам во дворе.

Автохлам: что делать, если во дворе годами стоит брошенная машина?
Фото: Филиппов Алексей\ТАССФилиппов Алексей\ТАСС

Так, по словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Юрия Телегина, сам по себе факт длительного нахождения во дворе старого автомобиля, владелец которого неизвестен, не является основанием для того, чтобы этот автомобиль был оттуда перемещен. Для избавления от подобных машин следует инициировать процедуру признания вещи бесхозяйной.

«Если во дворе долгое время стоит старый автомобиль, то предпринять необходимые меры (убрать его) может только администрация того населенного пункта, где он находится. На данный момент не во всех городах и регионах России имеются законы, регулирующие данный вопрос. Чтобы узнать наверняка, можно в любом случае подать заявление в администрацию, описав подробно, что за автомобиль и где именно он стоит», – говорит юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Кирилл Резник.

Если соответствующее законодательство есть, то порядок действий, как правило, будет следующий:
  • в администрации должны собрать комиссию, которая совершит выезд на место стоянки и определит, является ли автомобиль автохламом или нет;
  • при помощи ГИБДД будет определен собственник автомобиля;
  • от собственника могут потребовать либо убрать автомобиль, либо привести его в надлежащее состояние;
  • если собственника нет, то администрация обращается в суд с требованием передать автомобиль в ее собственность, после чего вывозит его со двора.

В законе отсутствует строгое определение автохлама, однако есть ряд признаков, при которых авто могут признать таковым. Например, если на нем нет номеров ил стекол, дверей или колес, а также если объективно видно, что автомобиль сильно пострадал в ДТП и восстановить его невозможно.

Автоэксперт,Юрий Телегин,ГИБДД,
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