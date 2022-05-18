Продажи Tesla в России взлетели

Реализация новых электрокаров представляет большую важность в современных условиях. Транспортные средства такого типа выступают в качестве хорошей замены для авто с ДВС, но только при условии правильного развития самой техники и сервиса для их обслуживания. Эксперты изучили статистику продаж электромобилей в России за последнее время.

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Аналитическое агентство “Автостат” подвело итоги реализации автомобилей с электрическими силовыми установками в апреле этого года. Известно, что в этот период было продано 180 новых электрокаров. Данный показатель на 11% уступает результату аналогичного периода прошлого года. Отмечается также, что в апреле весь автомобильный рынок в стране значительно сократился - продажи упали почти на 84%.

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Если рассматривать реализацию в стране электромобилей, 66% от общего объема пришлось на 3 популярные марки. Так, было реализовано 80 машин компании Tesla, 29 Audi и 10 Porsche. Аналитики отмечают, что бренд из США продемонстрировал значительный рост продаж. Показатель вырос почти на 90%. У немецких, напротив, отмечается существенное снижение - на 31 и 88% соответственно.

Напомним, что в России не налажена официальная реализация электрокаров бренда Tesla. В стране не открыты автосалоны и дилерские пункты продаж. Компании Audi и Porsche объявили о приостановке поставок новых транспортных средств на рынок России. На данный момент нет точной информации, как долго будет сохраняться данный запрет в отношении страны. Отрицательная динамика на рынке электрокаров отмечается и у других компаний - Jaguar, Nissan и JAC.

Большая часть автомобилей с электрическими силовыми установками в апреле этого года была реализована в Москве - 57 экземпляров. В Московской области и Санкт-Петербурге продажи оказались равными - по 50 единиц техники. В других регионах реализация электрокаров все еще находится на низком уровне. Вероятно, в условиях подорожания транспортных средств граждане России откладывают приобретение новых машин на более благоприятный период.