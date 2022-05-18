Почему автовладельцы поголовно столкнутся с проблемами ГРМ

Исправность привода ГРМ очень важна для любого силового агрегата, так как износ цепи или обрыв ремня гарантируют капитальный ремонт. В скором времени многие автовладельцы могут массово столкнуться с такой проблемой, что предрекает значительные траты на ремонт силовой установки.

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В России большая часть автомобильного парка представлена подержанной техникой, которая нуждается в более детальном обслуживании и ремонте. Но с доставкой запчастей уже сейчас наблюдаются проблемы, так как доля импортных деталей превышает 50%. Интересно, что почти 60% из этой доли приходится на Китай. В стране открыто более 8000 заводов, на которых выпускаются автомобильные компоненты, а выбор продукции достаточно широкий.

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На долю европейских поставок приходится около 40%. Основными компаниями в данной категории выступают Bosch, SWAG и VAG. Самой незначительной считается доля американских, японских и канадских запчастей для автомобилей.

В современных условиях сложилась ситуация, в которой приобрести китайские запчасти для автомобилей можно, а европейские нет. И речь в данном случае идет о комплектах ГРМ, системах ABS, электронике и насосах. Первыми с проблемами встретились пользователи европейских иномарок - Audi, BMW, Bentley, Mercedes и Volkswagen. Дело в том, что двигатели в данных автомобилях имеют сложную конструкцию. Не всегда получается заменить оригинальную запчасть на азиатскую. Порой такие действия напоминают русскую рулетку - выстрелит или нет.

Проблемы наблюдаются и у владельцев японского Mazda 6. Если заказывать китайский комплект ГРМ, можно заранее готовиться к провалу. Цепь мастера установят, но “башмак” может просто не совпадать по форме и толщине. Автомобилистам, которые уже приобрели такие наборы, позавидовать нельзя - мотор уже разобран, готовится к ремонту, а тут выясняется, что детали просто не подходят.