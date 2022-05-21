Как наказывают за пьяную езду в других странах: от расстрела до тюрьмы

В России в июле 2021 года ужесточили наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. За повторное нарушение, с учетом отягчающих обстоятельств водитель может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет в соответствии с Уголовным кодексом. Это далеко не самое жесткое в мире наказание за пьяную езду. В некоторых странах за такое правонарушение карают более суровыми методами.

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Япония: до 10 лет тюрьмы

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По японским законам, если нетрезвый водитель попал в аварию и скрылся с места происшествия, его могут отправить в тюрьму на 10 лет, а также оштрафовать на сумму до 1 млн йен (491,3 тысячи рублей). Если же пьяный автомобилист будет остановлен на дороге полицейскими, его ждет штраф в размере от 500 тысяч йен (245,6 тысячи рублей) до 1 млн йен. За такое же нарушение, допущенное повторно, водителя лишат свободы на срок от трех до пяти лет, пишет "АиФ".

Пассажиров, которые знали о нетрезвом состоянии водителя, и не сообщили об этом полиции, тоже ждет наказание. Их могу посадить на два-три года либо оштрафовать на 300-500 тысяч йен (147,4 тысячи — 245,6 тысячи рублей).

Китай: расстрел

В Китае если пьяный водитель допустил аварию, в которой погибли люди, его могут приговорить к расстрелу. Тех, кто просто попался на управлении автомобиля в нетрезвом виде, ждет штраф в размере 1000-2000 юаней (от 9450 до18,9 тысячи рублей) и лишение прав на полгода.

Сингапур: удары палкой

В Сингапуре пьяных водителей ждет физическое наказание — удары по нижней части спины палкой, диаметр которой должен составлять не менее сантиметра. Помимо этого нарушители обязаны выплатить штраф в 200-230 сингапурских долларов (9 100-10 500 рублей). В случае, если в пьяном ДТП пострадали люди, сумма взыскания повышается до 30 тысяч в местных денежных единицах (до 1 млн 370 тысяч рублей). Суд также может приговорить нетрезвых водителей к лишению свободы.

Германия: штраф или лишение прав

В Германии штраф для водителей, севших пьяными за руль, составляет 500 евро (около 33 тысяч рублей), а при повторном нарушении — 1000 евро (66 тысяч рублей). Нарушителей также могут лишить прав на месяц или — в случае рецидива — на три месяца.

Великобритания: нет предела штрафам

В Соединенном Королевстве минимальный штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде составляет 5000 фунтов стерлингов (389 тысяч рублей). Верхней планки при этом не установлено. Размер денежного взыскания зависит от материального положения нарушителя и определяется судом. Помимо этого, человек, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. может быть лишен свободы на срок до полугода и остаться без прав как минимум на год. Если в пьяном ДТП погибли люди, виновника ждет тюремное заключение сроком до 14 лет.

США: пожизненное лишение прав в Иллинойсе

Наиболее суровое наказание для нетрезвых водителей прописано в законах штата Иллинойс. Тем, кто сел за руль пьяным не впервые, здесь полагается штраф в размере 25 тысяч долларов (около 1,6 млн рублей), пожизненное лишение прав и три года лишения свободы.