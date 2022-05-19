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4 часа назад

Renault, который мы не забудем: лучшие машины из России

Мария Иванова

Группа Renault передала свои активы в России государству, включая московский завод бренда. Сто процентов акций этого предприятия перешли в собственность столичного правительства. Мэр Сергей Собянин объявил, что на заводе будет возрождено производство автомобиля "Москвич". Издание car.ru решило вспомнить, какие основные модели выпускались на московском заводе Renault.

Renault, который мы не забудем: какие машины делали в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Французская группа занималась в России производством различных транспортных средств, в том числе внедорожников и автомобилей коммерческого класса, используемых для грузовых перевозок.

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Легковые авто

В этой категории французский концерн производил в РФ две основных модели — Logan и Sandero.

Renault Logan

РИА Новости

Это бюджетный автомобиль, созданный Renault для развивающихся рынков. В России выпускался в комплектациях Access, Life и Drive. Первое поколение Renault Logan в РФ начали производить в 2005 году.

Renault Sandero

РИА Новости

Sandero — компактный хэтчбек на шасси Logan, однако формально в семейство Logan он не входит. Выпускался в Москве с 2009 года. Представлен в комплектациях Access и Life.

Кроссоверы и внедорожники

В этом наиболее популярном у россиян сегменте было представлено много моделей — Duster, Logan Stepway, Sandero Stepway, Duster New, Kaptur и Arkana. Из автомобилей коммерческого класса выпускался только Renault Master.

Renault Duster

ТАСС

Производство компактного кроссовера Renault Duster началось на московском заводе в 2011 году, а в 2012-м стартовали продажи. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2 литра и автоматической коробкой передач. Из особенностей этой модели в России — стальная защита низа силового агрегата, увеличенный бачок омывателя стекол, а также увеличенная мощность аккумулятора и генератора.

Renault Logan Stepway

ТАСС

Этот пятиместный кросс-седан адаптирован для российского климата и предназначен для комфортных поездок. Расход топлива составляет 5,6 литра на 100 км за городом. Дорожный просвет — 195 мм. Среди особенностей — вместительный багажник (510 литров).

Renault Kaptur

Renault

Субкомпактный кроссовер, имеющий общую платформу с Duster. Отличается большей колесной базой и дорожным просветом. Автомобиль был презентован в Москве в 2016 году. Kaptur может иметь передний или полный привод, оснащается двигателями объемом 1,6 и 2 литра в сочетании с механической или автоматической коробкой передач или вариатором.

Renault Arkana

РИА Новости

Еще один компактный кроссовер от Renault, презентованный в Москве в 2018 году. Создан на платформе платформе Global Access, использованной также в Duster и Logan. Оснащается двумя вариантами двигателей, включая турбированный силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил. Выпускается с передним либо полным приводом.

Совместное предприятие Renault и правительства Москвы было создано в 1998 году. Первоначально оно называлось "Автофрамос". В 2014 году компанию переименовали в Renault Россия.

Однако сотрудничество французского концерна с нашей страной началось гораздо раньше. В 1960-х годах был заложен завод в Ижевске, где стали выпускать модели ИЖ, а сейчас делают Lada Vesta. Проектированием этого предприятия занималась компания Renault. А в 1970-х годах Renault подписал с СССР соглашение о совместном развитии автопрома, напоминает журнал Auto.ru.

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