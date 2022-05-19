Renault, который мы не забудем: какие машины делали в России

Группа Renault передала свои активы в России государству, включая московский завод бренда. Сто процентов акций этого предприятия перешли в собственность столичного правительства. Мэр Сергей Собянин объявил, что на заводе будет возрождено производство автомобиля "Москвич". Издание car.ru решило вспомнить, какие основные модели выпускались на московском заводе Renault.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Французская группа занималась в России производством различных транспортных средств, в том числе внедорожников и автомобилей коммерческого класса, используемых для грузовых перевозок.

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Легковые авто

В этой категории французский концерн производил в РФ две основных модели — Logan и Sandero.

Renault Logan

РИА Новости

Это бюджетный автомобиль, созданный Renault для развивающихся рынков. В России выпускался в комплектациях Access, Life и Drive. Первое поколение Renault Logan в РФ начали производить в 2005 году.

Renault Sandero

РИА Новости

Sandero — компактный хэтчбек на шасси Logan, однако формально в семейство Logan он не входит. Выпускался в Москве с 2009 года. Представлен в комплектациях Access и Life.

Кроссоверы и внедорожники

В этом наиболее популярном у россиян сегменте было представлено много моделей — Duster, Logan Stepway, Sandero Stepway, Duster New, Kaptur и Arkana. Из автомобилей коммерческого класса выпускался только Renault Master.

Renault Duster

ТАСС

Производство компактного кроссовера Renault Duster началось на московском заводе в 2011 году, а в 2012-м стартовали продажи. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2 литра и автоматической коробкой передач. Из особенностей этой модели в России — стальная защита низа силового агрегата, увеличенный бачок омывателя стекол, а также увеличенная мощность аккумулятора и генератора.

Renault Logan Stepway

ТАСС

Этот пятиместный кросс-седан адаптирован для российского климата и предназначен для комфортных поездок. Расход топлива составляет 5,6 литра на 100 км за городом. Дорожный просвет — 195 мм. Среди особенностей — вместительный багажник (510 литров).

Renault Kaptur

Renault

Субкомпактный кроссовер, имеющий общую платформу с Duster. Отличается большей колесной базой и дорожным просветом. Автомобиль был презентован в Москве в 2016 году. Kaptur может иметь передний или полный привод, оснащается двигателями объемом 1,6 и 2 литра в сочетании с механической или автоматической коробкой передач или вариатором.

Renault Arkana

РИА Новости

Еще один компактный кроссовер от Renault, презентованный в Москве в 2018 году. Создан на платформе платформе Global Access, использованной также в Duster и Logan. Оснащается двумя вариантами двигателей, включая турбированный силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил. Выпускается с передним либо полным приводом.

Совместное предприятие Renault и правительства Москвы было создано в 1998 году. Первоначально оно называлось "Автофрамос". В 2014 году компанию переименовали в Renault Россия.