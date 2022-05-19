Правила перевозки детей в автомобиле

Родители беспокоятся о безопасности своих детей каждую минуту, и в их силах сделать все от них зависящее, чтобы эту безопасность обеспечить. Особенно когда речь идет о совместных поездках на автомобиле. «Рамблер» рассказывает, как выбрать детское автокресло и какие правила перевозки и штрафы за их нарушения существуют.

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Как нельзя возить детей в машине

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Самое важное пи перевозке ребенка в автомобиле — фиксирующие ремни и автокресло промышленного производства, самодельные конструкции запрещены. Детей старше семи лет допускается перевозить на заднем сиденье автомобиля без кресла, но он должен быть пристегнут ремнями безопасности. Детей можно перевозить в легковых автомобилях и в кабинах грузовых автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности и установка детских удерживающих систем. Категорически запрещено перевозить детей на мотоциклах.

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Также водителя ждут штрафы в следующих случаях:

ребенок сидит в автокресле, но не пристегнут,

в одном кресле находятся два ребенка,

кресло не подходит ребенку по размеру,

в автомобиле отсутствуют стандартные ремни безопасности.

Автоинспектор назначает штраф, после того как зафиксирует правонарушение и составит протокол. Однако он не имеет права вас штрафовать, если машина не двигалась, а была припаркована.

Помните, что ребенка до семи лет нельзя оставлять одного в машине, за это тоже грозит штраф.

Штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле

Если ребенок находится в автомобиле без автокресла, водитель заплатит штраф. В зависимости от того, кто за рулем, начисляются следующие штрафы:

3000 рублей, если за рулем кто-то из родителей и близких родственников;

25 000 рублей, если за рулем должностное лицо — водитель такси, няня, воспитатель, учитель;

100 000 рублей — такой штраф предусмотрен для юридических лиц — таксомоторных компаний, детских садов, школ и других учреждений.

Какие бывают автокресла

Автокресла отличаются в зависимости от возраста малыша. Для самых маленьких предусмотрены специальные автолюльки, которые снабжены собственными ремнями безопасности. Также их называют переносками. Такую люльку можно установить на заднем сиденье по ходу движения и пристегнуть стандартным ремнем безопасности, а можно поставить и на переднее сиденье. В этом случае сиденье устанавливается против хода движения. При этом нужно убедиться, что подушки безопасности спереди отключены.

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Для детей постарше — возраст от года и вес от девяти килограммов — предусмотрены специальные автокресла. Они могут иметь собственные фиксирующие ремни, а могут удерживаться с помощью штатных ремней безопасности. Кроме того, у многих автокресел предусмотрена система крепления ISOFIX, такая система показала себя лучше при авариях.

Более старшим детям подойдет бустер — это сиденье без спинки, которое предназначено для детей ростом ниже 150 см. Бустер нужен для того, чтобы ребенок сидел чуть выше, так как стандартные ремни безопасности в автомобиле рассчитаны на людей ростом от 150 см.

На что обращать внимание при выборе автокресла

Вы должны знать рост и вес своего ребенка, чтобы подобрать оптимальное автокресло. Что важно знать: