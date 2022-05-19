Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
45 минут назад

Правила перевозки детей в автомобиле

Алиса Селезнёва

Родители беспокоятся о безопасности своих детей каждую минуту, и в их силах сделать все от них зависящее, чтобы эту безопасность обеспечить. Особенно когда речь идет о совместных поездках на автомобиле. «Рамблер» рассказывает, как выбрать детское автокресло и какие правила перевозки и штрафы за их нарушения существуют.

Правила перевозки детей в автомобиле
Фото: PxHerePxHere

Как нельзя возить детей в машине

Видео дня

Самое важное пи перевозке ребенка в автомобиле — фиксирующие ремни и автокресло промышленного производства, самодельные конструкции запрещены. Детей старше семи лет допускается перевозить на заднем сиденье автомобиля без кресла, но он должен быть пристегнут ремнями безопасности. Детей можно перевозить в легковых автомобилях и в кабинах грузовых автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности и установка детских удерживающих систем. Категорически запрещено перевозить детей на мотоциклах.

PxHere

Также водителя ждут штрафы в следующих случаях:

  • ребенок сидит в автокресле, но не пристегнут,
  • в одном кресле находятся два ребенка,
  • кресло не подходит ребенку по размеру,
  • в автомобиле отсутствуют стандартные ремни безопасности.

Автоинспектор назначает штраф, после того как зафиксирует правонарушение и составит протокол. Однако он не имеет права вас штрафовать, если машина не двигалась, а была припаркована.

Помните, что ребенка до семи лет нельзя оставлять одного в машине, за это тоже грозит штраф.

Штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле

Если ребенок находится в автомобиле без автокресла, водитель заплатит штраф. В зависимости от того, кто за рулем, начисляются следующие штрафы:

  • 3000 рублей, если за рулем кто-то из родителей и близких родственников;
  • 25 000 рублей, если за рулем должностное лицо — водитель такси, няня, воспитатель, учитель;
  • 100 000 рублей — такой штраф предусмотрен для юридических лиц — таксомоторных компаний, детских садов, школ и других учреждений.

Какие бывают автокресла

Автокресла отличаются в зависимости от возраста малыша. Для самых маленьких предусмотрены специальные автолюльки, которые снабжены собственными ремнями безопасности. Также их называют переносками. Такую люльку можно установить на заднем сиденье по ходу движения и пристегнуть стандартным ремнем безопасности, а можно поставить и на переднее сиденье. В этом случае сиденье устанавливается против хода движения. При этом нужно убедиться, что подушки безопасности спереди отключены.

PxHere

Для детей постарше — возраст от года и вес от девяти килограммов — предусмотрены специальные автокресла. Они могут иметь собственные фиксирующие ремни, а могут удерживаться с помощью штатных ремней безопасности. Кроме того, у многих автокресел предусмотрена система крепления ISOFIX, такая система показала себя лучше при авариях.

Более старшим детям подойдет бустер — это сиденье без спинки, которое предназначено для детей ростом ниже 150 см. Бустер нужен для того, чтобы ребенок сидел чуть выше, так как стандартные ремни безопасности в автомобиле рассчитаны на людей ростом от 150 см.

На что обращать внимание при выборе автокресла

Вы должны знать рост и вес своего ребенка, чтобы подобрать оптимальное автокресло. Что важно знать:

  • Выбирайте модели с подголовником и боковинами, они дают дополнительную защиту. Кроме того, некоторые кресла снабжены специальными вкладышами, которые можно убирать по мере роста ребенка.
  • Обивку желательно выбирать из дышащих материалов, чтобы ребенку было комфортно и не возникло раздражений на коже.
  • Лучше себя показали кресла с алюминиевыми каркасами, которые являются более прочными, по сравнению с пластиковыми.
  • Кресла с креплениями ISOFIX считаются более надежными. Обратите внимание, чтобы в вашем автомобиле была возможность установить такое кресло.
  • Автокресла для самых маленьких должны быть оснащены собственными ремнями безопасности, идеальный вариант — пятиточечные ремни. Детям постарше могут подойти кресла, которые крепятся штатными ремнями, установленными в автомобиле.
Автоэксперт,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители