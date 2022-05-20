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1 час назад

В России стартовал предзаказ на новейший китайский кроссовер Haval Dargo

FBM.ruиещё 1

Как стало известно, в России начались предварительные заказы на совершенно новый китайский кроссовер Haval Drago. В настоящее время на сайте представлено всего 50 первых экземпляров Haval Drago, привезенных из Китая в нашу страну первой партией.

В России неожиданно стартовал предзаказ на новейший китайский кроссовер
Фото: FBM.ruFBM.ru

Для отечественного авторынка в силовой линейке на данный момент значится один двигатель. Это бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 192 лошадиных силы и 320 Нм крутящего момента. В паре с таким двигателем будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач. Полный привод окажется подключаемым, а для удобства будет предусмотрено восемь разных режимов движения.

Салон машины оснащен электронной панелью приборов, а также сенсорным дисплеем управления мультимедиа-системой. В салоне есть четыре USB-входа для быстрой зарядки устройств, а все кресла автомобиля представлены в кожаном исполнении.

Точные даты открытия продаж новой модели на отечественном авторынке на данный момент не озвучены, как и полный перечень версий исполнения кроссовера. Было отмечено, что сборка новых автомобилей стартовала на заводе недалеко от Тулы ещё в прошлом месяце. Производство там организовано по полному циклу.

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