В России неожиданно стартовал предзаказ на новейший китайский кроссовер

Как стало известно, в России начались предварительные заказы на совершенно новый китайский кроссовер Haval Drago. В настоящее время на сайте представлено всего 50 первых экземпляров Haval Drago, привезенных из Китая в нашу страну первой партией.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Для отечественного авторынка в силовой линейке на данный момент значится один двигатель. Это бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 192 лошадиных силы и 320 Нм крутящего момента. В паре с таким двигателем будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач. Полный привод окажется подключаемым, а для удобства будет предусмотрено восемь разных режимов движения.

Салон машины оснащен электронной панелью приборов, а также сенсорным дисплеем управления мультимедиа-системой. В салоне есть четыре USB-входа для быстрой зарядки устройств, а все кресла автомобиля представлены в кожаном исполнении.