В России неожиданно стартовал предзаказ на новейший китайский кроссовер

Как стало известно, в России начались предварительные заказы на совершенно новый китайский кроссовер Haval Drago. В настоящее время на сайте представлено всего 50 первых экземпляров Haval Drago, привезенных из Китая в нашу страну первой партией.
Для отечественного авторынка в силовой линейке на данный момент значится один двигатель. Это бензиновый мотор объёмом 2,0 литра мощностью 192 лошадиных силы и 320 Нм крутящего момента. В паре с таким двигателем будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач. Полный привод окажется подключаемым, а для удобства будет предусмотрено восемь разных режимов движения.
Салон машины оснащен электронной панелью приборов, а также сенсорным дисплеем управления мультимедиа-системой. В салоне есть четыре USB-входа для быстрой зарядки устройств, а все кресла автомобиля представлены в кожаном исполнении.
Точные даты открытия продаж новой модели на отечественном авторынке на данный момент не озвучены, как и полный перечень версий исполнения кроссовера. Было отмечено, что сборка новых автомобилей стартовала на заводе недалеко от Тулы ещё в прошлом месяце. Производство там организовано по полному циклу.