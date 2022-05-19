Лучшие страховые компании по КАСКО в Москве в 2022 году

При повреждении автомобиля страховка ОСАГО может компенсировать лишь малую часть убытков и то лишь в том случае, если виновником ДТП были не вы. Оформление полиса КАСКО поможет застраховаться от большего числа неприятных ситуаций, и владелец авто сможет получить деньги, даже если он сам совершил аварию. "Авторейтинг" составил несколько списков страховых компаний, которые, по данным сайта, предоставляют лучшие услуги на рынке КАСКО в Москве. Рейтинги составлены по нескольким критериям.

Фото: ТАСС ТАСС

В целом сайт выделяет пять лидеров столичного рынка КАСКО:

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Помимо этого, "Авторейтинг" отметил такие компании, как "Тинькофф Страхование" и Росгосстрах.

Рейтинги сформированы по четырем критериям — стоимость, надежность, стабильность выплат, выбор народа.

1. Лидеры по стоимости

Формируя этот перечень, эксперты учитывали, какие компании предлагают полисы КАСКО в Москве по наиболее низким ценам, и при этом хорошо зарекомендовали себя на рынке. Вот их список:

Отмечается, что около десятка фирм в Москве предлагают цены ниже, чем у перечисленных компаний. Однако стоит помнить, что за привлекательной стоимостью может скрываться неблагонадежность.

2. Лидеры по надежности

Чтобы получить высокую оценку надежности, страховщик должен вести прозрачную деятельность, предоставлять документы для анализа, а также заказывать услуги специализированных оценщиков. В России ведущим в этой сфере является агентство "Эксперт РА" (RAEX). Оно занимается оценкой работы страховых компаний.

По показателям надежности лидерами в 2022 году в Москве стали:

Ингосстрах

"РЕСО-Гарантия"

ВСК

"Согласие"

"Ренессанс Страхование"

"Альфа Страхование"

"Согаз"

"Либерти Страхование"

ЖАСО

"Альянс Страхование"

Все они получили высокий рейтинг от "Эксперт РА".

3. Лидеры по выплатам

Многие ненадежные компании, предлагающие дешевые полисы, при наступлении страхового случая всячески стремятся занизить суммы выплат. При этом договор может быть составлен так, что доказать что-либо через суд будет очень сложно. В рейтинг по стабильности выплат включены страховщики, у которых вероятность столкнуться в отказом от выдачи денег или с уменьшением страховой суммы сведена к минимуму.

Самые высокие и стабильные выплаты в Москве предлагают:

Компании, включенные в этот список, выплачивают в среднем по 400-480 тысяч рублей.

4. Народный рейтинг

Этот перечень составлен на основании опросов, проведенных среди автомобилистов, и комментариев на независимых ресурсах.