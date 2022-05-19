Как правильно хранить резину без дисков

Правильное хранение автомобильных покрышек подразумевает выполнение определенных правил. Если проигнорировать рекомендации, можно столкнуться с деформацией и порчей резины.

Фото: Car.ru Car.ru

Каждый автомобилист должен знать базовые правила эксплуатации транспортного средства. Данное требование касается не только изучения ПДД и правильного поведения на дороге. Не менее важно - знать, как правильно обслуживать машину, а именно, хранить автомобильные покрышки. Правильная организация хранения шин определяет не только комфорт в дальнейших поездках, но и безопасность.

Видео дня

Многие автомобилисты привыкли складывать покрышки друг на друга в гараже. Данный подход к хранению может нанести существенный вред и ударить по карману автовладельца. Дело в том, что в таком положении автомобильные шины быстро деформируются. Сама резина может получать повреждения и терять первоначальные качества. Есть определенные правила, обязательные для соблюдения, которые позволят сохранить внешний вид автомобильных покрышек.

Первый этап - подготовка. Для этого покрышки следует очистить от грязи и любых других инородных предметов. Шина должна быть идеально чистой, чтобы ее свойства не подвергались никакому влиянию. Второе важное правило - температура хранения не должна быть ниже -10 градусов. Кроме того, не допускается держать такие изделия при температуре выше +30 градусов. Поэтому в летнее время не рекомендуется оставлять резину в железных боксах, которые могут сильно нагреваться.

Размещать шины следует только в вертикальном положении. Отклонение от данного правила может привести к деформации корпуса, если шина хранится без диска. Лучше всего использовать для размещения стеллажи или простую деревянную полку. Не менее важный этап - прокрутка покрышек. Они не должны стоять в одном положении на протяжении всего срока хранения, так как одна и та же точка опоры может стать причиной деформации. Поэтому иногда нужно переворачивать шины на обратную сторону.