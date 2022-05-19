На Avito продают 33-летнюю Mazda Льва Яшина за баснословную сумму

На сайте Авто.ру в Москве выставили на продажу темно-серую Mazda 626 образца 1989 года. С виду ничем не примечательный седан с проблемами на кузове и потертым салоном оценили в 9 800 000 рублей. По словам продавца, японский автомобиль принадлежал легендарному советскому вратарю, обладателю золотого мяча Льву Ивановичу Яшину. При этом никаких доказательств, за исключением единственной фотографии автор объявления не приводит.

Фото: motor.ru motor.ru

Продавец уверяет, что Mazda 626 подарили Льву Яшину в честь его 60-летия, которое в 1989 году праздновали на стадионе Динамо в Петровском. В тот день состоялся торжественный матч, в котором приняли участие многие легендарные футболисты. В честь Яшина на поле вышли Иосиф Сабо, Михаил Гершкович, Владимир Пильгут, а также Эйсебио, Франц Беккенбауэр, Бобби Чарльтон и другие.

Судя по немногочисленным фотографиям, 33-летняя Mazda сохранилась в неплохом состоянии. Однако на кузове автомобиля с годами проступила ржавчина, а салон требует как минимум химчистки. Продавец уверяет, что пробег машины составляет 100 000 километров. Под капотом седана находится 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 88 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической коробкой передач.

На одной из фотографий, приложенных к объявлению, Лев Яшин действительно находится возле автомобиля. Однако других доказательств принадлежности выставленной на продажу «Мазды» легендарному вратарю автор не приводит.