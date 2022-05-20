Рейтинг страховых компаний по ОСАГО в 2022 году

Каждый водитель в России обязан ежегодно оформлять полис ОСАГО. Поэтому без компаний, которые продают страховки, автомобилистам не обойтись. "Авторейтинг" составил список ведущих страховщиков, предоставляющих такие услуги, с наиболее выгодными условиями, хорошими выплатами и высокими оценками специалистов и клиентов.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Дмитрий Серебряков/ТАСС

"АльфаСтрахование"

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Эта компания входит в число лидеров по размеру выплат в случае дорожно-транспортного происшествия. Сумма, которую получают по ее страховкам, часто превышает 40 тысяч рублей. Помимо этого "АльфаСтрахование" высоко характеризуется по такому показателю, как качество обслуживания. Она положительно оценивается аналитиками, а также имеет много хороших отзывов от клиентов.

Ингосстрах

Сумма выплат по ОСАГО в этой компании тоже зачастую составляет более 40 тысяч рублей. Доля отказов в возмещении ущерба — всего 3,3%. Ингосстрах имеет высокий рейтинг надежности. Компания давно присутствует на рынке, а ее клиентская база охватывает многие регионы России.

"РЕСО-Гарантия"

Этот страховщик известен своими низкими базовыми тарифами на ОСАГО. В сочетании с высокими выплатами (до 45 тысяч рублей) это делает страховки "РЕСО-Гарантия" весьма выгодными. Однако доля отказов от выплат достаточно велика — 4,8%. Компания сотрудничает со многими автосервисами по всей стране, поэтому в случае ДТП ждать ремонта долго не придется.

"Ренессанс Страхование"

Стоимость полиса ОСАГО от "Ренессанс Страхования" довольно низкая. При этом компания предлагает установку телематической системы, отслеживающей особенности вождения. Такой мониторинг может повлиять на цену страховки. Офисы "Ренессанс Страхования" работают по всей стране.

ВСК

Компания ВСК также предлагает полисы по сравнительно невысокой цене. Кроме того, в 2020 году она значительно снизила стоимость страховок для жителей столичного региона. Средняя сумма выплат по ОСАГО составляет около 42 тысяч рублей. Доля отказов — 1,4%.

В ВСК можно оформить полисы на грузовые автомобили с большой грузоподъемностью. Такую услугу предоставляют далеко не все страховые компании.

Росгосстрах

Как отмечает "Авторейтинг", у Росгосстраха рекордная сумма выплат при наступлении страхового случая — около 53 тысяч рублей. Правда, доля отказов тоже немаленькая — 3,5%. Компания активно сотрудничает с посредниками, оказывающими услуги по оформлению полисов, что делает ее страховки более доступными. Общероссийская сеть Росгосстраха включает более 1500 филиалов.

"Согласие"

Страховая компания "Согласие", как и "РЕСО-Гарантия", сотрудничает со многими крупными техническими центрами, что позволяет быстро получить направление на ремонт в случае ДТП. Водителям, которые не попадают в аварии, предоставляется скидка при покупке ОСАГО, а также они могут воспользоваться выгодными условиями при оформлении КАСКО. Офисы "Согласия" есть во многих российских городах.

"Тинькофф Страхование"

"Тинькофф Страхование" также входит в число ведущих компаний, предоставляющих услуги ОСАГО. Продажа полисов "Тинькофф" осуществляется только в онлайн-формате через мобильное приложение. Пользоваться этим сервисом легко и удобно. С его помощью еще можно сообщить о ДТП и получить консультацию специалиста.

Несмотря на множество положительных отзывов о "Тинькофф", нужно иметь в виду, что выплаты по страховкам здесь достаточно низкие, при этом стоимость полиса ОСАГО зачастую высока по сравнению с другими конкурирующими компаниями. Среди других минусов — невозможность застраховать такси и прокатные автомобили.

"Абсолют Страхование"

Эксперты присвоили этой компании рейтинг надежности A+, который считается нормальным, но не самым высоким. На сайте "Абсолют Страхования" сложно получить информацию о точной стоимости полиса. Многие автомобилисты считают это недостатком. Офисы компании есть лишь в 20 регионах. Однако эти минусы не мешают "Абсолют Страхованию" входить в число самых известных среди российских водителей страховщиков. Компания развивается и растет. Она оформляет не только ОСАГО, но и другие виды страховок.

"Зетта Страхование"