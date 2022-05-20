Россияне назвали 5 самых популярных бюджетных автомобилей

Лидирующие позиции в этом сегменте у отечественного автопрома. Исследование автоэкспертов выявило, что самым популярным в России бюджетным автомобилем является отечественная LADA Granta, которую и сегодня можно приобрести менее, чем за миллион рублей.
Любят россияне и другого представителя отечественного автопрома – модель Lada Vesta. Но на ней останавливаются чуть реже, поскольку она и подороже. Следом по популярности Hyundai Solaris, затем Hyundai Creta. И замыкает топовую пятерку Renault Logan.