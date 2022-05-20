5 причин, почему загорается ошибка ESP

Большая часть современных автомобилей оснащается электронными системами, в том числе функцией противоскольжения. Основная роль данной опции заключается в том, чтобы контролировать параметры рулевого управления и устойчивость транспортного средства на проезжей части. Если автомобиль теряет сцепление с дорогой, система контроля тяги должна диагностировать это и отреагировать.
Если на панели приборов появляется индикатор ESP, это не говорит о стабильной работе системы. На самом деле причина его появления может заключаться в неисправностях или повреждении определенных компонентов. В таком случае транспортное средство не может оставаться устойчивым на дороге.
Поломка датчиков скорости вращения колес. Данные элементы подключаются к системе тяги и блоку управления мотором. На каждом колесе устанавливается по датчику. Когда скорость вращения определенного колеса меняется, датчик фиксирует это и передает данные в систему тяги. Если данные элементы выходят из строя, система тяги не сможет получать уведомления о наличии изменений.
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Основная задача данного элемента - определение угла поворота руля и скорости его вращения. Датчик устанавливается прямо на рулевой колонке, поэтому передает более точную информацию.
Плохие дорожные условия. Если на проезжей части наблюдаются неблагоприятные условия, система тяги может перегрузиться. В результате будут появляться ошибки. Если эксплуатировать транспорт на снежной или ледяной дороге, это может создавать проблемы для системы тяги.
Проблемы с рулевой колонкой. Устанавливается она вместе с рулевым колесом транспортного средства. Это важный элемент в системе управления. Колонка принимает гидравлическую жидкость под высоким давлением, которая обеспечивает плавное и беспрепятственное вращение рулевого колеса.
Проблемы с электроникой. Современные автомобили часто сталкиваются со сбоями программного обеспечения. Могут возникать ситуации, при которых вся система тяги потребует полного перепрограммирования.
Контрольная лампа ESP появляется на панели приборов не просто так. Это сигнализирует о наличии различных неисправностей с системой контроля тяги.