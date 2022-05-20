5 причин, почему загорается ошибка ESP

Большая часть современных автомобилей оснащается электронными системами, в том числе функцией противоскольжения. Основная роль данной опции заключается в том, чтобы контролировать параметры рулевого управления и устойчивость транспортного средства на проезжей части. Если автомобиль теряет сцепление с дорогой, система контроля тяги должна диагностировать это и отреагировать.

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Если на панели приборов появляется индикатор ESP, это не говорит о стабильной работе системы. На самом деле причина его появления может заключаться в неисправностях или повреждении определенных компонентов. В таком случае транспортное средство не может оставаться устойчивым на дороге.

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Поломка датчиков скорости вращения колес. Данные элементы подключаются к системе тяги и блоку управления мотором. На каждом колесе устанавливается по датчику. Когда скорость вращения определенного колеса меняется, датчик фиксирует это и передает данные в систему тяги. Если данные элементы выходят из строя, система тяги не сможет получать уведомления о наличии изменений.

Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Основная задача данного элемента - определение угла поворота руля и скорости его вращения. Датчик устанавливается прямо на рулевой колонке, поэтому передает более точную информацию.

Плохие дорожные условия. Если на проезжей части наблюдаются неблагоприятные условия, система тяги может перегрузиться. В результате будут появляться ошибки. Если эксплуатировать транспорт на снежной или ледяной дороге, это может создавать проблемы для системы тяги.

Проблемы с рулевой колонкой. Устанавливается она вместе с рулевым колесом транспортного средства. Это важный элемент в системе управления. Колонка принимает гидравлическую жидкость под высоким давлением, которая обеспечивает плавное и беспрепятственное вращение рулевого колеса.

Проблемы с электроникой. Современные автомобили часто сталкиваются со сбоями программного обеспечения. Могут возникать ситуации, при которых вся система тяги потребует полного перепрограммирования.