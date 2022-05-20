Как часто нужно менять провода свечей зажигания?

Свечи зажигания в транспортном средстве необходимы для бесперебойного горения топлива, поступающего в цилиндры силового агрегата. Со временем эти элементы могут выходить из строя, как и сопутствующие материалы. Автомобильные свечи зажигания, как и провода, изнашиваются. Как только это происходит, электрический заряд не всегда доходит качественно. В результате создаются сбои в работе мотора.

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Самый распространенный вопрос - как часто следует менять провод свечи зажигания? Точного ответа не существует, так как все зависит от производителя и качества установленного изделия. Напомним, что в новых автомобилях отказались от использования проводов. На их место пришли катушки. Но некоторые компании так и не могут отказаться от проводов.

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В большинстве случаев срок службы таких элементов не превышает 50 000 км пробега. Но могут возникать непредвиденные ситуации. К примеру, провода могут порваться. Поэтому рекомендуется периодически проверять их состояние. На поверхности не должно быть повреждений изоляции и прочих дефектов. В противном случае потребуется их заменить на новые.

Второе исключение - если транспортное средство часто отправляется на большие дистанции. Когда автомобиль постоянно передвигается по неровным дорогам, это тоже негативно сказывается на сроке службы проводов. Это же обстоятельство сказывается и на состоянии самого автомобиля. Даже высокопроизводительные свечные провода могут нуждаться в частой замене - каждые 50 000 км пробега.

Есть популярный способ проверки необходимости замены проводов. Для этого потребуется проверить сопротивление при помощи омметра. Но для этого потребуется узнать, какое сопротивление проводов было изначально. Следует проверить каждый провод и найти уровни сопротивления выше или ниже положенного. Это может указать на неисправность.