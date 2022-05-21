6 советов при езде в туман

Туман на дороге может появляться в любое время года. Одних он завораживает своей загадочностью, а другим доставляет проблемы. В группу последних входят автомобилисты, которые сталкиваются с ограниченным обзором. В таких условиях передвигаться следует с повышенным вниманием к деталям. Рассмотрим несколько полезных правил, которые будут полезны при езде в туман.

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Дистанция. Простой совет для всех автомобилистов - сохранять оптимальное расстояние между транспортными средствами. Как только наблюдается ограниченная видимость, и едва получается рассмотреть объекты на дороге, следует сбрасывать скорость и держать дистанцию.

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Смотреть и слушать. Если видимость слишком плохая, и дальше 5 метров от машины ничего не видно, стоит задействовать другие органы чувств. В таком случае отлично помогает слух - можно прислушиваться, передвигаются ли поблизости другие транспортные средства. Лучше всего во время поездки открыть окно, чтобы можно было вовремя услышать звуки приближающегося транспорта или человека.

Использование оптики. Одно из главных правил - разумное использование оптических приборов транспортного средства. Дневного света может быть достаточно в дневное время, если не наблюдается плохая погода. Сам автомобиль никогда не сможет распознать момент, когда основные фары подходят для запуска. Поэтому не стоит полагаться на один датчик света, особенно в тумане. В таких условиях рекомендуется передвигаться с включенным ближним светом фар. Если видимость слишком плохая, можно включить противотуманные фары.

Дворники. Часто туман сопровождается влажной погодой или заморозками. В результате влага или лед, которые скапливаются на стекле, могут препятствовать качественному обзору. Для этого следует использовать специальный спрей для разморозки.

Ориентир. Многие автомобилисты ориентируются на заднюю оптику переднего транспорта. Искаженная видимость может ограничивать правильную реакцию на то, что в действительности происходит на дороге. Автомобильные фары перед транспортом могут только помочь сориентироваться, но не более того.

Отвлекающие факторы. Когда на дороге лежит туман, а видимость оставляет желать лучшего, рекомендуется отказаться от телефонов, радио и прочих факторов, которые могут отвлекать от управления.