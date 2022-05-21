Концепт Mercedes Vision AMG меняет зеркала на камеры

Mercedes-AMG поделился дополнительными изображениями своего предстоящего исследования дизайна, получившего название Vision AMG. Хотя они не дают четкого изображения всего автомобиля, некоторые детали, такие как миниатюрные камеры заднего вида и точечные рисунки кузова, все же можно увидеть.

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Использование компактных камер, установленных на аэродинамических пилонах, вероятно, позволяет инженерам уменьшить лобовое сопротивление по сравнению с использованием традиционных зеркал. Обтекаемые и аэродинамические очертания кузова служат той же цели.

Мы не уверены насчет точечных узоров, являются ли они узорами, а не, например, какими-то решетками. Первое изображение исследования всплыло неделю назад и натолкнуло нас на мысль, что Vision AMG — это новая, более мощная модификация концепта EQXX.