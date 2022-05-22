"Москвич-400": история первого народного автомобиля СССР

На базе завода Renault в Москве, который французский концерн передал властям российской столицы, планируется возродить производство автомобилей "Москвич". Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Планируется, что сначала "Москвичи" будут делать с двигателями внутреннего сгорания, а затем с электродвигателями.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За время существования московского автозавода, с 1930 года на предприятии выпускались десятки различных автомобилей под брендом "Москвич" — седаны, фургоны, пикапы, хэтчбэки, универсалы. Самой первой из них была модель под номером 400. С нее в СССР началось производство массовых легковых автомобилей, продававшихся для индивидуального пользования. Мы решили вспомнить историю знаменитой модели.

Видео дня

Первый "Москвич-400" сошел с конвейера 4 декабря 1946 года. Он представлял собой копию немецкой модели Opel Kadett K38.

Первоначально советские инженеры приступили к проектировке народного автомобиля еще до войны. Он был назван КИМ-10 (по тогдашнему названию завода — "имени Коммунистического интернационала молодежи", или КИМ). Отечественную модель разрабатывали, ориентируясь на малолитражку Ford Perfect. Однако при проектировании были допущены ошибки, из-за чего выход машины в продажу затянулся, напоминает в своем материале "АиФ".

Новый автомобиль показали членам политбюро, и партийная верхушка осталась недовольна. Критику вызвали небольшие размеры авто и то, что кузов имел лишь две двери. Примером удачной компоновки в Кремле сочли как раз Opel Kadett K38. Однако инженеры не успели внести изменения в проект: помешала война.

Работа была возобновлена уже после Победы в Великой Отечественной. Проектирование велось в Германии с участием нанятых немецких специалистов и с использованием опыта завода Opel в Руссельсхайме, который достался СССР в качестве военного трофея. Правда, его оборудование было повреждено при бомбардировках, поэтому заказы на отдельные части машины были розданы уцелевшим немецким предприятиям. Например, изготовлением кузовной оснастки занималась мастерская ESEM в Шварценберге. Там же была сделана деревянная мастер-модель нового автомобиля. Работы велись быстро, и вскоре машина встала на конвейер.

Автомобиль было решено назвать "Москвич", поскольку его запуск состоялся накануне 800-летия столицы (праздновалось в 1947 году). Несущий кузов был четырехдверным. Салон вмещал водителя и трех пассажиров. Машина была оснащена карбюраторным 4-цилиндровым двигателем объемом 1,1 литра и мощностью 23 лошадиные силы, заднеприводной трансмиссией и трехступенчатой коробкой передач. "Москвич-400" развивал скорость 90 километров в час.

К 800-летию Москвы, в 1947 году завод выпустил особую партию автомобилей, имевших на левой боковинке капота памятный знак в виде древнерусского щита. Существовала также медицинская версия "Москвича". Она отличалась фарой над лобовым стеклом, моющейся обивкой салона и набором медицинского оборудования внутри.

В 1951 году началось производство "Москвичей" с модернизированной КПП: с синхронизаторами на первой-третьей передачах и более удобным рычагом переключения на рулевой колонке.

"Москвич-400" выпускался до 1954 года. За это время на столичном заводе было изготовлено около 250 тысяч таких автомобилей в разных вариантах кузова.