Чем нельзя счищать с машины следы от тополиных почек

Почки деревьев, которые упали на машину и оставили след, надо оттирать специальными средствами. Об этом радио Sputnik заявил автоэксперт Денис Мигаль.

«Все попытки самостоятельно какими-то спиртосодержащими веществами убрать эти загрязнители приводят к нескольким проблемам. Во-первых, можно повредить лак и банально поцарапать машину. Во-вторых, при некоторой реакции компонентов спиртосодержащих жидкостей с краской эта смола с почек деревьев проникает еще глубже, что только ухудшает ситуацию», – сообщил Денис Мигаль.

По словам эксперта, не следует пытаться оттирать следы тополиных почек с машины самостоятельно, а лучше обратиться к профессионалам.

Чтобы не допустить появления следов от почек на лакокрасочном покрытии автомобиля, эксперт рекомендует заезжать на мойку раз в неделю весной и в начале лета, а также не парковать машину под тополями.