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2 часа назад

Эксперт рассказал, чем нельзя счищать тополиные почки с автомобиля

Газета.Ru

Почки деревьев, которые упали на машину и оставили след, надо оттирать специальными средствами. Об этом радио Sputnik заявил автоэксперт Денис Мигаль.

Чем нельзя счищать с машины следы от тополиных почек
Фото: Константин Чалабов/РИА «Новости»Константин Чалабов/РИА «Новости»

«Все попытки самостоятельно какими-то спиртосодержащими веществами убрать эти загрязнители приводят к нескольким проблемам. Во-первых, можно повредить лак и банально поцарапать машину. Во-вторых, при некоторой реакции компонентов спиртосодержащих жидкостей с краской эта смола с почек деревьев проникает еще глубже, что только ухудшает ситуацию», – сообщил Денис Мигаль.

По словам эксперта, не следует пытаться оттирать следы тополиных почек с машины самостоятельно, а лучше обратиться к профессионалам.

«Я рекомендую очищать от почек машину на специализированных мойках. Там профессионалы регулярно занимаются удалением таких следов», - рекомендовал Денис Мигаль.

Чтобы не допустить появления следов от почек на лакокрасочном покрытии автомобиля, эксперт рекомендует заезжать на мойку раз в неделю весной и в начале лета, а также не парковать машину под тополями.

Автоэксперт,
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