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1 час назад

Бюджетные кроссоверы из Индии могут заменить ушедшие из РФ модели западных брендов

FBM.ru

Некоторые зарубежные автоконцерны сообщили о приостановке своей деятельности в России. В случае полного ухода автомобильных компаний с отечественного авторынка, их место могут занять не только китайские, но и индийские марки, сообщает “Российская газета”. Речь идет о Tata Motors и Mahindra, к слову, последняя владеет брендом Jaguar Land Rover.

Ушедшие из России бренды могут заменить бюджетные кроссоверы из Индии
Фото: TataTata

Tata и Mahindra имеют в модельной линейке довольно бюджетные модели, которые могли бы стать популярными на территории России, считает автоэксперт Алексей Грамматчиков. К примеру, Tata Nexon является самым популярным кроссовером на индийском авторынке и по дизайну напоминает Renault Sandero Stepway. Под капотом автомобиля оборудован 1,2-литровый 110-сильный бензиновый мотор или 1,5-литровый дизельный агрегат аналогичной мощности. Есть и полностью электрическая модификация модели со 143-сильной установкой и запасом хода до 400 километров.

Mahindra могла бы привести в нашу страну и внедорожник, который оснащается 2,2-литровым дизельным силовым агрегатом мощностью 140 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач и системой полного привода.

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