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1 час назад

Автоэксперт объяснил, как ухаживать за кузовом автомобиля в теплое время года

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Кузов автомобиля с наступлением теплого времени года начинает подвергаться ряду негативных воздействий. Как правильно ухаживать за машиной, чтобы минимизировать риски в этот период, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Как ухаживать за кузовом автомобиля в теплое время года
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

По его словам, от пыли эффективным средством является простой воск, пишет портал iReactor. В былые времена его наносили только в профильных детейлингах и детейлинг-мойках, но теперь он доступен и на обычных мойках самообслуживания. "Процедура создает тоненькую защитную пленку на кузове, которая его оберегает", – объясняет автоэксперт.

Особую осторожность следует проявлять садоводам, дачникам, лесникам и другим автовладельцам, которые часто ездят по проселочным дорогам. Под повреждения, образовавшиеся из-за мелких царапин, может попадать влага, впоследствии металл вспучивается, что приводит к коррозии.

Попов также рекомендует отказаться от чистки кузова "на сухую", так как в этом случае высок риск поцарапать ЛКП песком, пишет портал "Автоновости дня". Он не советует злоупотреблять мойками самообслуживания, так как там используется не всегда высокого качества автохимия, которая может повредить кузов.

Кузов – самая дорогая деталь автомобиля, напоминают эксперты, а защита от коррозии пригодится и новому автомобилю, и машине с пробегом. При этом автовладельцы могут самостоятельно усилить защиту от коррозии.

Автоэксперт,Дмитрий Попов,
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