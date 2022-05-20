Как ухаживать за кузовом автомобиля в теплое время года

Кузов автомобиля с наступлением теплого времени года начинает подвергаться ряду негативных воздействий. Как правильно ухаживать за машиной, чтобы минимизировать риски в этот период, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

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По его словам, от пыли эффективным средством является простой воск, пишет портал iReactor. В былые времена его наносили только в профильных детейлингах и детейлинг-мойках, но теперь он доступен и на обычных мойках самообслуживания. "Процедура создает тоненькую защитную пленку на кузове, которая его оберегает", – объясняет автоэксперт.

Особую осторожность следует проявлять садоводам, дачникам, лесникам и другим автовладельцам, которые часто ездят по проселочным дорогам. Под повреждения, образовавшиеся из-за мелких царапин, может попадать влага, впоследствии металл вспучивается, что приводит к коррозии.

Попов также рекомендует отказаться от чистки кузова "на сухую", так как в этом случае высок риск поцарапать ЛКП песком, пишет портал "Автоновости дня". Он не советует злоупотреблять мойками самообслуживания, так как там используется не всегда высокого качества автохимия, которая может повредить кузов.