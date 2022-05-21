Какие привычки водителей медленно убивают автомобиль

Многие поломки автомобиля не связаны с естественным износом его узлов или применением некачественных горюче-смазочных материалов. Подчас их провоцируют сами автовладельцы, даже не осознавая этого. И в некоторых случаях даже самая невинная водительская легкомысленность способна привести к незапланированным тратам.

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Поторопитесь на заправку Привычка заправлять автомобиль только в тот момент, когда топливо уже практически израсходовано, ведет к снижению ресурса топливного насоса. В современных автомобилях, снабженных электронным впрыском топлива, электрический насос расположен в бензобаке и топливо в нем служит для охлаждения этого узла.

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Регулярная езда "на лампочке" приводит к тому, что насос, не получающий охлаждения, перегревается и выходит из строя раньше времени. О том, что этот узел близок к поломке, свидетельствуют посторонние звуки при его работе, например, высокочастотный гул. Чтобы продлить ресурс топливного насоса, не стоит дожидаться, когда топливо в баке будет окончательно израсходовано, а стараться заезжать на заправку заблаговременно.

Нога на сцеплении Привычка не убирать левую ногу с педали сцепления у многих водителей формируется со времен обучения в автошколе, когда алгоритм действий водителя еще не доведен до автоматизма. Если эта привычка закрепилась, она негативно влияет на долговечность выжимного подшипника коробки передач. Этот узел рассчитан на кратковременную работу, а когда водитель постоянно держит ногу на педали, подшипник вынужден вращаться постоянно, что снижает его ресурс. В зависимости от интенсивности нажатия, это может вести и к дополнительной пробуксовке сцепления, что также отрицательно сказывается на ресурсе дисков.

По той же причине нельзя держать сцепление выжатым в течение продолжительного времени – в этом положении выжимной подшипник испытывает неравномерные нагрузки и также изнашивается, а его замена достаточно трудоемка и требует демонтажа коробки передач.

Полный газ. Привычка резко стартовать и держать высокие обороты двигателя сразу после длительной стоянки – одна из распространенных причин появления задиров в цилиндрах. В таких условиях моторное масло еще не успевает образовать эффективно работающую защитную пленку на поверхности цилиндров и трущиеся детали работают в условиях масляного голодания.

Повреждения на поверхности "стаканов" в конечном итоге приведут к капитальному ремонту мотора. Ударные нагрузки сразу после старта отрицательно влияют и на состояние трансмиссии – это особенно важно при низких температурах, когда масло в коробке передач густеет. Кроме того, следует учитывать, что на прогрев коробки передач уходит больше времени, чем в случае с двигателем, а ударные нагрузки в таком состоянии для нее вредны, как и для мотора.

Ручник в помощь Отказ от использования стояночного тормоза может привести к проблемам на автомобилях и с механической, и с автоматической трансмиссией. Оставлять машины на механике с включенной передачей и незатянутым ручником не рекомендуется из-за опасности проскальзывания ремня или цепи газораспределительного механизма. Такое развитие событий вероятнее, если механизм ГРМ уже изношен, а автомобиль стоит на значительном уклоне.

Смещение фаз газораспределения, в свою очередь, ведет к перебоям в работе двигателя, а устранить эту неисправность можно только в процессе ремонта ГРМ. На автомобилях с АКП также не рекомендуется ставить автомобиль на уклоне без использования ручника – в этом случае вся нагрузка приходится на стопорный механизм в трансмиссии, блокирующий один из валов. Остановившись, следует сначала зафиксировать машину стояночным тормозом, и только потом перевести селектор в "паркинг".

Своевременная регулировка механизма стояночного тормоза в любом случае дешевле, чем ремонт коробки передач. Дождись остановки И для механической коробки передач, и для автоматических трансмиссий разных типов одинаково вредна смена направления движения до полной остановки. Разворачиваясь в ограниченном пространстве, следует включать заднюю скорость лишь когда автомобиль будет зафиксирован на месте.

Если попытаться сделать это на ходу, шестерни трансмиссии испытают ударную нагрузку, а при регулярном повторении таких манипуляций коробка вполне может выйти из строя. Бордюр Рабочие элементы бесступенчатых трансмиссий – шкивы и металлические ремни (или цепи) - особенно чувствительны к небрежной эксплуатации. Резкие ускорения, рывки при переезде через бордюры приводят к проскальзыванию ремней и образованию дефектов на их рабочих поверхностях. Устранение вызванных такими действиями поломок невозможно без разборки агрегата и замены его основных элементов, а то и всей коробки в сборе.

Чтобы продлить жизнь вариатора, следует избегать резкого стиля вождения, а также езды по тяжелому бездорожью. Парковка вплотную к бордюрному камню может привести к его касанию колесом при выруливании, это в свою очередь сбивает углы установки колес. Следствием этого, помимо плохой рулежки, будет и повышенный износ шин.

Аккуратней с тормозами Во время затяжных спусков не стоит целиком полагаться на тормоза. Торможение двигателем с включением более низкой передачи не приведет к повышению расхода топлива, как полагают многие, но позволит уберечь тормозные механизмы от повышенного износа и перегрева.