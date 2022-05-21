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2 часа назад

Новости автомира: наиболее беспроблемные автомобили б/у назвали автоэксперты

Deita.ruиещё 1

Покупая автомобиль не из дилерского центра, а от прежнего владельца, желательно проявить бдительность и прислушаться к рекомендациям экспертов в вопросе, сообщает ИА DEITA.RU. Аналитики Авто.ру составили рейтинг наиболее беспроблемных моделей на основе исследования объявлений, содержащих оценку ПроАвто, которая даётся каждому конкретному подержанному автомобилю на основе истории его эксплуатации и текущего состояния.

Наиболее беспроблемные автомобили б/у назвали автоэксперты
Фото: ТАССТАСС

Популярным подержанным автомобилям присваиваются баллы в зависимости от состояния "пациента", чем он "здоровее", тем больше баллов. В категории автомобилей б/у до 5 лет в хорошем состоянии чаще всего встречаются такие марки, как Kia Seltos, Land Rover Defender, Lada Niva, кроссоверы из Китая Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro, пишет РГ.

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Большинство автомобилей в категории до 5 лет получают оценку 81 балл и более. Если рассматривать модели автомобилей в категории от 6 до 10 лет, тут также довольно часто встречается высокая оценка. Здесь как наиболее беспроблемные, себя зарекомендовали такие марки автомобилей, как Hyundai Creta, Renault Kaptur, Hyundai Tucson, Kia Soul, Nissan Qashqai, X-Trail, Renault Duster, Toyota RAV4. В сегменте "премиум" аналитики выделили модели BMW X4, Lexus NX, Mercedes-Benz GLC и GLE, Porsche Macan.

В категории от 10 до 15 лет (авто 2011-2007 годов выпуска) самыми беспроблемными стали Jeep Grand Cherokee, Infiniti QX56, SsangYong Actyon, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg среди внедорожников, и Honda Pilot, Land Rover Discovery, Range Rover, Renault Koleos, если покупатель подыскивает автомобиль поменьше.

В топ наиболее беспроблемных машин в сегменте старше 16 лет попали в основном японские модели Nissan Murano, Nissan Micra, Suzuki Liana, Suzuki Grand Vitara. А среди наиболее доступных предложений в числе лидеров рейтинга оказались Chevrolet Aveo и Niva, Ford Fiesta, Hyundai Getz.

Директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко отмечает, что несмотря на плохое состояние, россияне приобретают автомобили отечественного производства по причине низкой стоимости, широких возможностей для ремонта и невысоких цен на обслуживание.

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