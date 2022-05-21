Наиболее беспроблемные автомобили б/у назвали автоэксперты

Покупая автомобиль не из дилерского центра, а от прежнего владельца, желательно проявить бдительность и прислушаться к рекомендациям экспертов в вопросе, сообщает ИА DEITA.RU. Аналитики Авто.ру составили рейтинг наиболее беспроблемных моделей на основе исследования объявлений, содержащих оценку ПроАвто, которая даётся каждому конкретному подержанному автомобилю на основе истории его эксплуатации и текущего состояния.

Фото: ТАСС ТАСС

Популярным подержанным автомобилям присваиваются баллы в зависимости от состояния "пациента", чем он "здоровее", тем больше баллов. В категории автомобилей б/у до 5 лет в хорошем состоянии чаще всего встречаются такие марки, как Kia Seltos, Land Rover Defender, Lada Niva, кроссоверы из Китая Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro, пишет РГ.

Видео дня