Почему иномарки не дешевеют, несмотря на укрепление рубля

Эксперт рассказал, почему резкое укрепление рубля пока не повлияло на стоимость новых иномарок. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты», — рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков

По его словам, соотношение валют больше не влияет на уровень цен на российском рынке. Теперь в стоимость закладываются возможные трудности при доставке товара в Россию.