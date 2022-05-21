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2 часа назад

Новости автомира: Почему иномарки не дешевеют, несмотря на укрепление рубля

Майк Габриелян

Эксперт рассказал, почему резкое укрепление рубля пока не повлияло на стоимость новых иномарок. Об этом сообщает радио Sputnik.

Почему иномарки не дешевеют, несмотря на укрепление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты», — рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков

По его словам, соотношение валют больше не влияет на уровень цен на российском рынке. Теперь в стоимость закладываются возможные трудности при доставке товара в Россию.

«Цены на все, что связано с автомобилями, привязаны к возможности привезти тот или иной товар в Россию из-за рубежа», - сказал специалист.

Ранее в Госдуме предложили разрешить физическим лицам ввозить автомобили из-за границы по льготным таможенным пошлинам.

Автоэксперт,Максим Кадаков,Госдума,
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