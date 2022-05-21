Как правильно оформить договор дарения автомобиля

Транспортное средство можно не только перепродать или оставить в наследство, но и подарить. Для этого предусматривается специальная процедура, где главным является оформление всей необходимой документации. Как правило, договор дарения транспортного средства оформляется между близкими родственниками. Это популярная форма передачи машины от одного члена семьи к другом.

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Дарение транспортного средства - широко распространенный вид сделки по передаче ТС в собственность родственнику. Практика показывает, что дарение автомобиля между членами семьи выгодно обеим сторонам. Во-первых, это безвозмездная сделка. Во-вторых, она не облагается налогом, так как стороны являются родственниками.

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Поэтому первое, что нужно сделать, - определить, кого законом можно отнести к близким родственникам. В статье 14 Семейного кодекса РФ указано, что это родители, дети, муж, жена, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, усыновители, усыновленные. Если автомобиль получает ребенок, не достигший возраста 18 лет, следует брать во внимание некоторые нюансы. Во-первых, малолетних детей, чей возраст не превышает 14 лет, должны представлять законные лица - родители/опекуны/усыновители. Во-вторых, дети в возрасте 14-18 лет могут самостоятельно принимать подарок, но для этого потребуется согласие законного представителя.

Порядок оформления. Первый этап - подготовка необходимых документов - бумаги на транспорт (СТС, ОСАГО, ПТС), доверенность на совершение сделки в случае фигурирования представителя одной из сторон, согласие родителей (если получателю подарка нет 18 лет). После этого следует составить и подписать договор дарения - в России нет установленной формы данного документа. После этого остается поставить транспортное средство на учет.

В официальном договоре дарения должна содержаться следующая информация:

Паспортные данные.Дата/место сделки.Информация о ТС из ПТс и СТС. Информация о вещах, которые передаются с автомобилем. Условия о приеме ТС, документов и дополнительных вещей. Подписи + расшифровка.

Напомним, что дарственную следует составлять в 3 экземплярах - для каждой стороны и ГИБДД. В дальнейшем потребуется зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД. На данную процедуру отводится всего 10 дней с момента оформления сделки.