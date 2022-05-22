Можно ли в автомобиле возить пневматический пистолет

Перевозить в автомобиле пневматическое оружие начинают многие водители в целях обеспечения собственной безопасности. Не всегда подобные решения являются законными.

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В современных условиях самым актуальным вопросом становится личная безопасность. Таким вопросом озадачены даже участники дорожного движения. Никогда нельзя предугадать, какой человек попадется в соседнем ряду или на парковке - вежливый или агрессор. Кроме того, на дороге развелось много мошенников, которые устраивают автоподставы.

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Сегодня можно приобрести различные виды средств самообороны. Чаще всего покупатели обращают внимание на пневматическое оружие. Но законно ли использовать такие средства защиты? И можно ли его перевозить в транспортном средстве? Для начала стоит вспомнить, что не все виды пневматического оружия отвечают одним и тем же стандартам. Так, на рынке предусматривается разделение на обычное, спортивное и боевое пневматическое оружие. Главное отличие между ними заключается в силе выстрела.

Поражающую силу принято измерять в джоулях. Интересно, что безобидным и безопасным можно расценивать оружие, сила выстрела у которого не превышает 3 Дж. Как правило, такие виды изготавливаются на основе пластика. Оружие не может наносить вред человеку. Его главное предназначение - создание устрашающего эффекта, так как оно имеет точное сходство с настоящим оружием. Но на практике даже с таким средством защиты можно отпугнуть агрессора.

Настоящее пневматическое оружие имеет силу выстрела 4 Дж. Внешне такой пистолет будет напоминать боевой, но речь идет именно о пневматическом типе. Это наиболее распространенное средство защиты. С его помощью можно нанести урон человеку. Еще одно отличие заключается в наличии металлического корпуса. Такая пневматика допускается к использованию без какого-либо разрешения.

Серьезные повреждения можно нанести если использовать пневматический пистолет с силой выстрела 7.5 Дж. Как корпус оружия, так и пули выполняются из металла. Интересно, что гражданину не нужно получать какой-либо документ, разрешающий применение такого оружия. Но если приходится брать его с собой, следует положить в карман и паспорт изделия. На пистолеты с силой 25 Дж нужно получать соответствующее разрешение.