Стоит ли покупать Lifan Myway?

Lifan Myway - китайский кроссовер, который сумел вызвать спорное мнение о себе у покупателей в России. Одни отзываются о новинке с положительной стороны, другие относятся к ней с недоверием. Главный спорный момент данного автомобиля заключается в том, что он построен на платформе с задним приводом.

Фото: Car.ru Car.ru

В оснащении Lifan Myway предусматривается мотор объемом 1.8 литра, производительность которого составляет 125 л.с. В паре с ним работает МКПП или АКПП. Расход топлива на 100 км достигает 7.6 литра. Даже по современным меркам он неплохо оснащен: подогрев переднего ряда, стеклоподъемники с электроприводом, регулируемый люк, кнопка запуска мотора.

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Преимущества. Первый плюс Myway - солидный внешний вид. В передней части предусмотрели трехмерную композицию, которая первой производит впечатление о машине. Крупные габариты не делают транспорт слишком громоздким. Второе преимущество - адаптация к условиям эксплуатации в России. В ходе испытаний модель продемонстрировала высокие динамические показатели, несмотря на сложные погодные условия.

Нельзя не отметить колесную базу, которая достигает 272 см. Это позволило обеспечить комфорт и пространство в салоне. За безопасность отвечают специальные системы, которые распределяют тормозное усилие между всеми колесами.

Данный автомобиль подойдет для многодетных семей, так как в салоне предусмотрено до 7 посадочных мест. Еще один плюс - широкие возможности в области трансформации внутреннего пространства, можно не только сложить третий ряд, но и передвинуть второй.

Недостатки. Ограниченный выбор силовых установок можно отнести к минусам. Если рассматривать сегмент внедорожников, полный привод является самым важным преимуществом, но Myway лишен такой опции. В отделке салона используются материалы не самого высокого качества, поэтому пластик быстро покрывается царапинами и прочими дефектами.

От пользователей часто поступают жалобы о ложном срабатывании датчиков давления. Колеса, предусмотренные производителем, кажутся игрушечными. Они ухудшают внешний вид транспортного средства. Объем багажного отделения составляет всего 295 литров. Почти все автомобилисты жалуются на плохое качество ЛКП. Уже после 10000 км на поверхности появляются царапины и прочие дефекты.