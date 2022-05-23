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1 час назад

Британский Vauxhall Victor 60-х годов получил полноприводное шасси и мотор от Audi S4

Carakoom

Послевоенные британские автомобили не отличались выдающимися характеристиками. И хотя родстер Jaguar E-type 1961 года выпуска мог разогнаться до 240 км/ч при небольшой доработке от производителя (так делали перед отправкой автомобилей на тесты в автомобильные издания), но обычные модели, такие как седан Vauxhall Victor, с трудом достигали 120 км/ч.

Vauxhall Victor 60-х годов получил полный привод и мотор от Audi S4
Фото: CarakoomCarakoom

Но только не этот. Благодаря комплексной пересадке двигателя и трансмиссии от Audi S4 2004 года, этот Victor стал намного быстрее и теперь может разгоняться до электронного ограничителя на отметке 250 км/ч.

Проект стартовал в 1994 году, когда британский фанат Vauxhall Пол Мартин наткнулся на старый кузов от Victor, который хранился в сарае с 1960-х годов после того, как предыдущий владелец забросил попытки создать из него раллийный автомобиль. Прошло еще 19 лет, прежде чем Мартин смог довести работы до текущего состояния.

Для начала двухдверный кузов был адаптирован под ходовую часть Audi. Автомобиль получил 4,2-литровый V8 мощностью 339 л.с. от S4 и шестиступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic. Это значительно больше, чем 1,6-литровая 69-сильная рядная четверка, которой оснащались оригинальные Vauxhall Victor.

Мартин поменял всю электропроводку и добавил практически все опции, доступные на донорском Audi, включая АБС, ESP, центральный замок, кондиционер, сиденья с подогревом и электрорегулировками, а также автоматическую коробку передач с подрулевыми переключателями и дисковые тормоза.

Carakoom

В свое время Audi S4 был довольно быстрым автомобилем, способным разгоняться до 100 км/ч примерно за 6,0 секунд. Очень вероятно, что модифицированный Vauxhall Victor сможет повторить этот результат.

Carakoom

Оригинальный Victor никогда не был красивым автомобилем, а после перестройки его внешность стала и вовсе неоднозначной. Но кому-то он пришёлся по вкусу, ведь автомобиль, который был выставлен на продажу за 24 500 фунтов стерлингов (~1,8 млн рублей), только что был продан за неназванную сумму.

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