Как продавцу автомобиля защититься от перекупщиков

Профессиональные перекупщики подержанных автомобилей стараются покупать дешево, а продавать – дорого. Они часто пытаются сбить цену на автомобиль с пробегом, пытаясь убедить продавца в наличии многочисленных неисправностей.

Фото: Shutterstock/Fotodom Shutterstock/Fotodom

Эксперты издания "Колеса" поделились советами, как продавцу защититься от некоторых распространенных трюков перекупщиков. Это поможет продать автомобиль по честной цене.

Видео дня

Проверка кузова

Многие перекупщики пытаются сбить цену, указывая на дефекты лакокрасочного покрытия и кузова автомобиля. У подержанных экземпляров они найдутся всегда – например, начинают хуже работать ограничители дверей или появляются сколы на капоте.

Более сложный метод – манипулирование показаниями толщиномера. Прибор не всегда достоверно показывает толщину металла, и перекупщики начинают требовать скидку под предлогом шпаклевки и перекраски кузовных деталей.

Осмотр ходовой

У автомобиля с пробегом подвеска и тормоза редко бывают в идеальном состоянии. Перекупщики пользуются этим и пытаются необоснованно занизить цену автомобиля.

Эксперты советуют не давать скидку, если покупатель жалуется на износ тормозных дисков. Это расходные детали, которые необходимо регулярно менять. Также часто встречаются претензии к ржавым развальным болтам многорычажной подвески.

Диагностика двигателя

Одно из самых простых действий при проверке двигателя – осмотреть крышку маслозаливной горловины. Если на ней есть эмульсия, это может указывать на попадание в моторное масло антифриза. Но у некоторых двигателей, в первую очередь корейского производства, на крышке почти всегда есть конденсат. Неопытные автовладельцы об этом могут не знать и соглашаются на требования перекупщика сделать скидку из-за несуществующей неисправности.

Эксперты советуют настороженно относиться к показаниям ручных диагностических сканеров, которые часто используют перекупщики. Они могут ввести неправильную модель двигателя, чтобы устройство показало ошибки. Самые недобросовестные покупатели могут вообще показать на подключенном к сканеру смартфоне вместо реальных результатов проверки снимок экрана с неисправным двигателем.

Иногда перекупщики прибегают к прямой подделке неисправностей. Например, обычный шприц помогает имитировать протекающее из-за слабых сальников моторное масло. Эксперты советуют перед продажей внимательно изучить техническое состояние автомобиля и продавать его только с личным переоформлением документов в МРЭО.