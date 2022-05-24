Как продлить срок эксплуатации автомобиля, если вы не готовы его менять?

Отпускная цена почти всех машин стала выходить за пределы потребительских возможностей, поэтому тенденция автовладельцев каждые 3-5 лет менять автомобиль уже не кажется такой стабильной. Актуальным становится вопрос, как продлить срок эксплуатации транспортного средства и сэкономить бюджет. Mir24.tv выяснил вместе с экспертами, как следить за автомобилем, чтобы он дольше сохранял свои эксплуатационные качества.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

«Начнем с того, что любой автомобиль нуждается в ТО. Само по себе обслуживание требует знаний и определенных навыков, но есть в машине и множество вещей, которые можно сделать самостоятельно даже с полным отсутствием опыта. К таким операциям относится замена масла, фильтров и тормозных колодок. Это не только сократит ваши расходы на техническое обслуживание, но и улучшит состояние вашей машины», – говорит сооснователь компании ГК A3F Group Александр Дужников.

Видео дня

Существенную экономию может принести покупка не оригинальных запчастей, а их аналогов, сделанных известными производителями и не отличающихся по качеству. На многих клубных форумах, посвященных конкретной модели авто, легко можно найти информацию по достойной замене. Кроме того, многие оригинальные детали являются так называемой OEM-продукцией (от англ. original equipment manufacturer), производимой оригинальным поставщиком под другой торговой маркой. Например, детали тормозных систем под брендом Mitsubishi отличаются от продукции компании TWR исключительно нанесенным логотипом и стоимостью – они обойдутся покупателю в 1,5-2 раза дороже.

«А вот на чем ни в коем случае не стоит экономить, так это на качестве фильтров и масел. Если вы используете свой автомобиль ежедневно, то желательно каждые 2-3 недели проверять уровень всех основных жидкостей: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз. Не помешает и проверка масла в коробке и жидкости гидроусилителя раз в 1-2 года. Всегда доливайте жидкости до нормального уровня, а если заметили, что уровень какой-либо жидкости стал ниже, проведите диагностику автомобиля, чтобы установить причину ухода жидкости», – отмечает Дужников.

Что касается резины, то всегда вовремя следует «переобувать» машину, особенно с зимы на лето, так как зимние шины при езде по асфальту очень быстро изнашиваются и можно получить штрафы от сотрудников ГИБДД. Для экономии полезно менять колеса местами раз в сезон – это обеспечит их равномерный износ и не заставит покупать новые покрышки или целый комплект из-за преждевременного износа одного-двух колес. Также нужно следить за давлением в шинах и правильной балансировкой, чтобы предотвратить ускоренный износ протектора.

Различное дополнительное оборудование помогает сохранить первозданный вид машины на более длительный срок. Однако это не относится к популярным в народе «мухобойкам» – пластиковым накладкам на капот авто. Они не только крайне плохо справляются со своей функцией, но и вредят. Скопившаяся под накладкой грязь сильно царапает и изнашивает край капота, и владелец вынужден подкрашивать дорогостоящую деталь, добавляет эксперт.