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1 час назад

Как продлить срок эксплуатации автомобиля, если вы не готовы его менять?

Мир24иещё 1

Отпускная цена почти всех машин стала выходить за пределы потребительских возможностей, поэтому тенденция автовладельцев каждые 3-5 лет менять автомобиль уже не кажется такой стабильной. Актуальным становится вопрос, как продлить срок эксплуатации транспортного средства и сэкономить бюджет. Mir24.tv выяснил вместе с экспертами, как следить за автомобилем, чтобы он дольше сохранял свои эксплуатационные качества.

Как продлить срок эксплуатации автомобиля, если вы не готовы его менять?
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Начнем с того, что любой автомобиль нуждается в ТО. Само по себе обслуживание требует знаний и определенных навыков, но есть в машине и множество вещей, которые можно сделать самостоятельно даже с полным отсутствием опыта. К таким операциям относится замена масла, фильтров и тормозных колодок. Это не только сократит ваши расходы на техническое обслуживание, но и улучшит состояние вашей машины», – говорит сооснователь компании ГК A3F Group Александр Дужников.

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Существенную экономию может принести покупка не оригинальных запчастей, а их аналогов, сделанных известными производителями и не отличающихся по качеству. На многих клубных форумах, посвященных конкретной модели авто, легко можно найти информацию по достойной замене. Кроме того, многие оригинальные детали являются так называемой OEM-продукцией (от англ. original equipment manufacturer), производимой оригинальным поставщиком под другой торговой маркой. Например, детали тормозных систем под брендом Mitsubishi отличаются от продукции компании TWR исключительно нанесенным логотипом и стоимостью – они обойдутся покупателю в 1,5-2 раза дороже.

«А вот на чем ни в коем случае не стоит экономить, так это на качестве фильтров и масел. Если вы используете свой автомобиль ежедневно, то желательно каждые 2-3 недели проверять уровень всех основных жидкостей: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз. Не помешает и проверка масла в коробке и жидкости гидроусилителя раз в 1-2 года. Всегда доливайте жидкости до нормального уровня, а если заметили, что уровень какой-либо жидкости стал ниже, проведите диагностику автомобиля, чтобы установить причину ухода жидкости», – отмечает Дужников.

Что касается резины, то всегда вовремя следует «переобувать» машину, особенно с зимы на лето, так как зимние шины при езде по асфальту очень быстро изнашиваются и можно получить штрафы от сотрудников ГИБДД. Для экономии полезно менять колеса местами раз в сезон – это обеспечит их равномерный износ и не заставит покупать новые покрышки или целый комплект из-за преждевременного износа одного-двух колес. Также нужно следить за давлением в шинах и правильной балансировкой, чтобы предотвратить ускоренный износ протектора.

Различное дополнительное оборудование помогает сохранить первозданный вид машины на более длительный срок. Однако это не относится к популярным в народе «мухобойкам» – пластиковым накладкам на капот авто. Они не только крайне плохо справляются со своей функцией, но и вредят. Скопившаяся под накладкой грязь сильно царапает и изнашивает край капота, и владелец вынужден подкрашивать дорогостоящую деталь, добавляет эксперт.

Генеральный директор компании Energy-Tour Иван Николаенко рассказал, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при эксплуатации автомобиля. Вот его рекомендации:
  1. Прежде всего нужно внимательно следить за пробегом. Большинство современных авто рассчитаны на бессервисный интервал около 100 тысяч километров. Именно от этой точки следует задумываться о серьезном техническом обслуживании автомобиля.
  2. Следить за работой цепи или ремня газораспределительного механизма (ГРМ) и его натяжителей. Это очень высоко нагруженный узел двигателя, и обрыв ремня или заклинивание ролика может привести к остановке двигателя.
  3. Проверять качество тормозной жидкости и менять ее в соответствии с рекомендованными интервалами. Также обращать внимание на состояние тормозных колодок.
  4. Следить за своевременной заменой топливного масла. Дизельные двигатели, как правило, требуют более частой замены – с пробегом 7-10 тысяч километров, а современные бензиновые – 15 тысяч километров или более. Интервал замены лучше посмотреть в технических рекомендациях производителя.
  5. Проверять ступичные подшипники, которые обеспечивают плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси. На большой скорости колесо с неисправным подшипником начинает болтаться, что может привести к аварии.
  6. В переднеприводных и полноприводных автомобилях требуют регулярной диагностики и пыльники шрусов (шарниров), которые защищают соединения от пыли и грязи. Небольшие трещины могут обернуться разрывом пыльника, и, как следствие, заменой самих шрусов.
  7. Наконец, следует следить за качеством кузова. Наиболее распространенные очаги коррозии – арки и днище. Поэтому им стоит уделить особое внимание, стараться промывать скрытые полости, поскольку остатки дорожных реагентов медленно, но неизбежно поражают кузов в тех местах, где вымыть их обычной мойкой не удается. Эффективной профилактикой может быть обработка их антикоррозионными средствами.
Автоэксперт,Mitsubishi,ГИБДД,
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