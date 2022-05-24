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2 часа назад

Стало известно, какие правила чаще всего нарушают мотоциклисты

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Пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что за первые четыре месяца 2022 года в Москве произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием байкеров, в которых получили травмы 51 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий снизилось на 18 процентов. Кроме того, ведомство рассказало, какие нарушения чаще всего совершают мотоциклисты при передвижении по автодорогам.

Какие правила чаще всего нарушают мотоциклисты
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Травмы разной степени тяжести в авариях с мотоциклистами получил 51 человек. При этом в нынешнем году в Москве зафиксировали один летальный исход в ДТП с участием байкеров. Несмотря на то, что статистика по сравнению с прошлым годом улучшилась, в ГИБДД просят мотоциклистов быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

По данным ГИБДД, за первые четыре месяца 2022 года самыми распространенными нарушениями правил дорожного движения среди байкеров стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Именно эти факторы чаще всего приводят к ДТП на столичных автодорогах.

В начале февраля представители Центробанка назвали таксистов главными виновниками аварий в России. Также часто совершают ДТП владельцы автомобилей в возрасте до 25 лет.

Автоэксперт,Банк России,ГИБДД,
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