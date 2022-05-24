Какие правила чаще всего нарушают мотоциклисты

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что за первые четыре месяца 2022 года в Москве произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием байкеров, в которых получили травмы 51 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий снизилось на 18 процентов. Кроме того, ведомство рассказало, какие нарушения чаще всего совершают мотоциклисты при передвижении по автодорогам.

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Травмы разной степени тяжести в авариях с мотоциклистами получил 51 человек. При этом в нынешнем году в Москве зафиксировали один летальный исход в ДТП с участием байкеров. Несмотря на то, что статистика по сравнению с прошлым годом улучшилась, в ГИБДД просят мотоциклистов быть внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

По данным ГИБДД, за первые четыре месяца 2022 года самыми распространенными нарушениями правил дорожного движения среди байкеров стали несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Именно эти факторы чаще всего приводят к ДТП на столичных автодорогах.