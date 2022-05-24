С ума сошли: сколько стоит Lada Granta на вторичном рынке

В мае цены на рынке подержанных автомобилей в России по сравнению с апрелем уменьшились в среднем на 3,1%, или 39 тысяч рублей, сообщает UsedCars. Однако учитывая безудержное подорожание, которое произошло в связи с ситуацией на Украине, такое снижение выглядит неубедительным. Например, классический бюджетный вариант — Lada Granta — в конце мая можно найти на сайтах объявлений по стоимости 450-900 тысяч рублей. Такую сумму скромной не назовешь. "Рамблер" изучил объявления на auto.ru о продаже Lada Granta с пробегом не выше 60 тысяч километров и не старше пяти лет и сравнил с цены на вторичке со стоимостью новых авто.

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Так, в объявлении, датированном 22 мая, предлагается приобрести серый седан 2020 года выпуска, рестайлинг, с пробегом 38 379 километров за 900 тысяч рублей. Мощность 1,6-литрового бензинового двигателя составляет 106 лошадиных сил, коробка передач — механика. Автомобиль находится во владении у автора объявления год и три месяца.

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В другом объявлении, за 7 апреля, Lada Granta I рестайлинг предлагают приобрести по цене 835 тысяч рублей. На продажу выставлен белый пятидверный хэтчбек 2018 года с пробегом 49,5 тысяч километров, 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

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Серебристый седан Lada Granta I 2018 года выпуска с пробегом 43 тысяч километров пытаются продать с 21 июля 2021 года. По состоянию на 24 мая 2022-го продавец оценивает свое авто в 690 тысяч рублей. На машине установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 98 сил.

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На продажу выставлен также красный седан Lada Granta I, рестайлинг 2018 года выпуска с пробегом 42 тысячи километров. Мощность двигателя — 106 лошадиных сил. Автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач. Машина находится во владении год и четыре месяца. Объявление о продаже этого авто датировано 6 декабря 2021 года.

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По более низкой цене, 455 тысяч рублей предлагается синий седан Lada Granta I 2018 года с пробегом 47 368 километров. В объявлении за 11 мая говорится, что на автомобиле установлен двигатель мощностью 87 лошадиных сил и механическая коробка передач. Машину выставил на продажу второй владелец, которому она принадлежит в течение четырех месяцев.

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