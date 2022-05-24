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1 час назад

Владелец Tesla Model Y назвал 10 вещей, которые бесят в этом авто больше всего

Российская Газета

Tesla Model Y - одна из самых продаваемых в линейке компании, что во много объясняется её доступностью по сравнению с другими "Теслами". Владелец кроссовера рассказал о самых бесящих вещах в этом автомобиле, проехав более 2.2 тысячи километров.

Владелец рассказал о том, что его бесит в Tesla Model Y
Фото: TeslaTesla

Блогер под ником Frunk To Trunk говорит, что до сих пор не может привыкнуть к настройке климат-системы через экран мультимедиа. Дело не в том, что не хватает физических клавиш, а в отсутствии виброотклика при выставлении температуры, что не позволяет понять, изменил ли ты настройки. Автор видео является владельцем Tesla Model Y Performance, которую он называет "зверем", имея в виду динамические характеристики. Умом понимаешь, что машина с приставкой Performance вряд ли будет мягкой, но жёсткость подвески владельца всё-таки не устраивает.

Также владельцу не нравится багажник без электропривода, невозможность обновления ПО по мобильной сети LTE, отсутствие режима "Часовой", в котором автомобиль при приближении объекта включает камеры и ведёт скрытую видеосъёмку. Последняя функция действительно очень полезна и ни раз доказывала свою эффективность, позволяя быстро поймать злоумышленников.

В списке раздражителей оказались крышка багажника без сенсора, который определяет безопасность открытия по высоте, багажник без полки, торможение в режиме автопилота (авто начинает тормозить иногда слишком поздно, в результате чего остановка бывает очень резкой), белый салон, так как он создаёт блики в зеркале заднего вида в солнечную погоду, система складывания зеркал, которая глючит в момент подъёма на многоэтажную парковку.

Автоэксперт,Tesla,
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