Владелец рассказал о том, что его бесит в Tesla Model Y

Tesla Model Y - одна из самых продаваемых в линейке компании, что во много объясняется её доступностью по сравнению с другими "Теслами". Владелец кроссовера рассказал о самых бесящих вещах в этом автомобиле, проехав более 2.2 тысячи километров.

Фото: Tesla Tesla

Блогер под ником Frunk To Trunk говорит, что до сих пор не может привыкнуть к настройке климат-системы через экран мультимедиа. Дело не в том, что не хватает физических клавиш, а в отсутствии виброотклика при выставлении температуры, что не позволяет понять, изменил ли ты настройки. Автор видео является владельцем Tesla Model Y Performance, которую он называет "зверем", имея в виду динамические характеристики. Умом понимаешь, что машина с приставкой Performance вряд ли будет мягкой, но жёсткость подвески владельца всё-таки не устраивает.

Также владельцу не нравится багажник без электропривода, невозможность обновления ПО по мобильной сети LTE, отсутствие режима "Часовой", в котором автомобиль при приближении объекта включает камеры и ведёт скрытую видеосъёмку. Последняя функция действительно очень полезна и ни раз доказывала свою эффективность, позволяя быстро поймать злоумышленников.