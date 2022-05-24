Водители начали наклеивать на автомобили 3D-номера

Вблизи видно, что знаки на номере стали объемными. Можно ли использовать такие 3D-наклейки? Предусмотрен ли за это штраф?
Автомобилисты устанавливают на машины 3D-номера. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на инспекторов ГИБДД. Объем букв и цифр достигается за счет тонких пластиковых накладок, которые наклеиваются сверху на номер. Издалека вид номеров не меняется, но вблизи видно, что знаки стали объемными. Водители, которые купили и наклеили их, пишут в соцсетях, что им нравится, как смотрятся номера с таким улучшением.
Член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский говорит, что за это точно предусмотрен штраф:
«Номера с трехмерными накладками не соответствуют ГОСТу, поэтому определенно это нарушение. Водитель, который ставит такие номера, рискует быть оштрафованным по статье 12.2 КоАП, вопрос только в том, что разные правоприменители могут использовать разные части этой статьи, и там ответственность от предупреждения до 5 тысяч рублей. Но то, что это делать нельзя, это незаконно, а главное незачем. Установка таких номерных знаков ничего не меняет в жизни автовладельца, кроме очень сомнительного изменения дизайна. Я думаю, что это очередная попытка уйти от ответственности за нарушения правил дорожного движения, которые фиксируются камерами. Видимо, люди, которые ставят такие номера, надеются, что камера их не распознает, я бы на это особенно не делал ставку. Сотрудники полиции прекрасно знают обо всех уловках водителей, направленных на то, чтобы замаскировать свои номерные знаки. Вопрос только в том, захочет тот или иной сотрудник полиции останавливать его в потоке, когда видит такого рода красоту. То, что инспектор видит несоответствие знаков стандарту, совершенно точно, тут не надо питать никаких иллюзий».
Некоторые эксперты говорят о том, что у дорожных камер все же могут возникать проблемы с распознаванием таких номеров. С этим не согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Автомобильная мода — штука непредсказуемая. Некоторым нравится вешать шторки для уюта, некоторые клеят наклейки непонятного характера, а некоторым нравятся номера. Кто-то покупает себе якобы красивые номера, а кто-то делает 3D-наклейки для них, чтобы якобы это казалось более красивым. Красивым это может кому-то показаться, а кому-то нет, это спорная история, но пользы от этого нет никакой, равно как и вреда, потому что камеры фотовидеофиксации без проблем с этим работают, никаких ограничений не возникает, штрафы как приходили, так и будут приходить. Номера видоизменять каким-либо образом нельзя, есть ГОСТ, в котором прямо написано, как они выглядят. Если нарушаются правила этого ГОСТа, предусмотрен штраф в виде предупреждения или 500 рублей за номера, которые ГОСТу не соответствуют. Если же инспектор на дороге решит попробовать доказать, что это умышленное сокрытие государственных регистрационных знаков, тогда такому автовладельцу может грозить и лишение права управления транспортным средством. Поэтому, если бы спрашивали меня, клеить такие наклейки или нет, я бы сказал: нет, не нужно этого делать».
Комплект объемных наклеек на номер автомобиля в интернете стоит 2-3 тысячи рублей.