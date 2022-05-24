Водители начали наклеивать на автомобили 3D-номера

«Номера с трехмерными накладками не соответствуют ГОСТу, поэтому определенно это нарушение. Водитель, который ставит такие номера, рискует быть оштрафованным по статье 12.2 КоАП, вопрос только в том, что разные правоприменители могут использовать разные части этой статьи, и там ответственность от предупреждения до 5 тысяч рублей. Но то, что это делать нельзя, это незаконно, а главное незачем. Установка таких номерных знаков ничего не меняет в жизни автовладельца, кроме очень сомнительного изменения дизайна. Я думаю, что это очередная попытка уйти от ответственности за нарушения правил дорожного движения, которые фиксируются камерами. Видимо, люди, которые ставят такие номера, надеются, что камера их не распознает, я бы на это особенно не делал ставку. Сотрудники полиции прекрасно знают обо всех уловках водителей, направленных на то, чтобы замаскировать свои номерные знаки. Вопрос только в том, захочет тот или иной сотрудник полиции останавливать его в потоке, когда видит такого рода красоту. То, что инспектор видит несоответствие знаков стандарту, совершенно точно, тут не надо питать никаких иллюзий».