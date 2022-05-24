Bentley и Lamborghini: кто занимает инвалидные парковки в Москве

Дептранс Москвы поделился статистикой нарушений на парковках для инвалидов: с начала года с таких мест было эвакуировано 7,3 тысячи машин, которые стояли там незаконно. Среди них попадались люксовые и редкие модели. Так, например, за пять месяцев на спецстоянку переместили пять автомобилей Bentley, три электромобиля Tesla и один суперкар Lamborghini. Владельцам был выписан штраф за незаконную стоянку на местах для инвалидов в размере пять тысяч рублей, а также взысканы деньги за эвакуацию.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Парковать автомобили на месте для инвалидов можно только в случае, если он внесен в специальный федеральный реестр (в настоящее время в нем насчитывается 583 тысячи транспортных средств). При этом машина не обязательно должна быть зарегистрирована на человека с инвалидностью, в реестр могут попасть такси, подготовленные к перевозке таких лиц, или, например, автомобиль родственников или близких.

С некоторых пор в Москве не обязательно иметь на машине опознавательный знак «Инвалид», однако по федеральным правилам он по-прежнему нужен.

Однако зачастую места для инвалидов занимают автомобили, которые не входят в реестр. Популярность этого вида нарушения объясняется тем, что парковки для инвалидов занимают 10 процентов от общего числа стояночных мест в одной локации, расположены удобнее и, как правило, пустуют.